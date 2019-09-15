Каким будет 15 сентября для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День подходит для большинства созидательных дел.

Сегодня желательно отдать предпочтение спокойным, умиротворяющим занятиям, а любые агрессивные действия и решение спорных вопросов лучше отложит на другой день.

Физические нагрузки не помешают, но не переусердствуйте.

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Желательно не упустить момент и уделить внимание своему здоровью – благоприятно все, что касается лечения и оздоровления.

К слову, детальный гороскоп на сентябрь для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).