15 сентября именины у Антона, Богдана, Демида, Ивана, Оксаны, Леонида, Николая, Михаила, Филиппа, Серафима, Федора и Юлианы. Что можно и чего не стоит делать в этот день, читайте на сайте Факты ICTV.

15 сентября День ангела отмечают Антон, Богдан, Демид, Иван, Оксана, Леонид, Николай, Михаил, Филипп, Серафим, Федор и Юлиана.

В народе этот день считали несчастливым. Даже скот старались не выгонять со двора – чтобы не навлечь беду.

До 15 сентября поспевала клюква, поэтому обычно женщины и дети, свободные от работы, шли в лес собирать ягоды.

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В церкви чтили память мученика Маманта, его родителей Руфины и Феодота, которые подверглись гонениям из-за того, что были сторонниками христианской веры. Их бросили в темницу, где оба умерли.

Народные приметы на 15 сентября

Красный закат – скоро ударят первые морозы.

Дождь идет 15 сентября – осень будет сухой.

Если человек родился 15 сентября, то в качестве талисмана ему следует носить нефрит.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на сентябрь.