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День рождения Би Би Кинга – Google выпустил дудл

Google выпустил дудл по случаю Дня рождения американского блюзового музыканта Би Би Кинга.

День рождения Би Би Кинга – Google выпустил дудл

Сегодня, 16 сентября, исполняется 94 года со Дня рождения американского блюзового гитариста и вокалиста Би Би Кинга.

По этому случаю Google выпустил новый дудл, на котором изображен музыкант с гитарой. Если нажать на картинку, то появляется видео.

Би Би Кинга называли королем блюза, а его имя было внесено в список 100 лучших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Всего дискография музыканта насчитывает более 40 пластинок.

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В течение карьеры Би Би Кинг сумел развить один из крупнейших известных гитарных стилей. Поэтому был обладателем ряда наград, среди которых несколько премий Grammy.

К слову, Би Би Кинг умер в 2015 году в возрасте 89 лет. Он был болен сахарным диабетом.

В последние годы Би Би Кинг не записывал новые альбомы и не давал больших концертов. Его прощальный гастрольный тур прошел в 2006 году.

Ранее Google выпустил дудл по случаю Дня рождения певицы Сезарии Эворы.

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