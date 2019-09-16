Гороскоп на сентябрь 2019 для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на сентябрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Сейчас вы сфокусированы на работе и способны генерировать идеи. Повышение трудовой дисциплины и более ответственное отношение к профессиональным обязанностям принесет вам желаемое вознаграждение.

Меткие суждения и выводы, критический анализ, здоровый скептицизм и готовность внести изменения – это те достойные качества, которые помогут вам в достижении целей.

В личной жизни будет накал страстей, появятся разногласия в партнерских отношениях. Постарайтесь не давать волю эмоциям. Это поможет избежать серьезных ссор.

Гороскоп для Тельцов

В сентябре Тельцы ощутят прилив бодрости. Вы склонны заниматься общественной деятельностью, воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и компаньонов.

Сейчас отличное время для успешного заключения сделок и договора. Можете надеяться на ощутимую прибыль.

Хороший период для проведения официальных встреч, торжественных приемов. Особенно удачное время для тех, кто связан с искусством, торговлей. Можете рассчитывать на получение ссуды, успешное решение юридических дел.

Гороскоп для Близнецов

Сейчас вам сложно объективно воспринимать действительность. Не торопитесь принимать решения, высказывать свои идеи или мнение.

В сентябре время от времени будут возникать трудности в контактах с людьми. А это в свою очередь будет мешать в деловой жизни, при общении с влиятельными лицами, начальством и официальными организациями.

Сузьте свой круг общения до минимума, откажитесь от заключения сделок, от подписания важных бумаг и работы с документами. Особенно это касается бухгалтерских отчетов. Работа, требующая точности и скрупулезности, сейчас не для вас.

Гороскоп для Раков

Этот месяц наиболее благополучен для деловых переговоров и творчества.

Вам удастся эффектно выразить собственные идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования.

Хороший период для начала служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг.

Работа с документами будет доставлять хлопоты, но завершится удачно. Появляются новые деловые связи, завязываются полезные знакомства. Все это сулит успех в будущих проектах.

Гороскоп для Львов

Трудолюбие, повышенная работоспособность, ответственность помогут в достижении целей. Хорошее время для поиска и смены работы, для организации своего рабочего места, пространства, времени.

Отличный период для закладывания основы на будущее. Смело беритесь за более ответственные задания и масштабные проекты.

В сентябре вы можете успеть сделать больше запланированного, найти ошибки, исправить их, отточить свое мастерство. У вас появятся силы и возможности для завершения начатого.

Гороскоп для Дев

Сентябрь – замечательное время для завязывания новых связей. Это будет способствовать карьерному росту.

Небольшие поездки по поручению или делам принесут удовлетворение. С начальством и влиятельными лицами вы легко найдете общий язык, сможете высказать свои соображения.

Хорошо идет работа, требующая умственных творческих усилий. Вы ощутите ясность мыслей, прилив свежих идей.

Отличный период для заключения взаимовыгодных сделок. Возможен небольшой финансовый успех.

Гороскоп для Весов

Благоприятное время для юридических дел и заключения союза. Хорошее время для покупки вещей, а также для улаживания общественных и финансовых дел.

Вторая половина месяца порадует вас возможностями в финансовых делах, а также новыми романтическими связями.

Это хороший период для закрепления дружбы, для проведения праздников, вечеров, встреч.

Период благоприятен для публичных выступлений.

Гороскоп для Скорпионов

Благоприятный период для бизнеса, начала новых проектов.

Спорт, физический труд, любая деятельность, требующая применения силы, решительности, предприимчивости, доставит вам удовольствие. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи и вплотную приблизиться к цели.

Хороший период для заключения сделок, открытия нового предприятия или реорганизации производства.

Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры. Вы также испытаете поддержку сотрудников. Используйте этот период также для планирования, совещаний, ответственных выступлений.

Гороскоп для Стрельцов

Сентябрь – месяц конфликтности. Особенно это будет проявляться в личных и семейных отношениях. Это усугубляется еще и тем, что вам будет трудно высказать свои идеи, мнение, выразить свою позицию и интересы.

Растет конфликтность, склонность вступать в противоречия, устраивать скандалы. Возможны ссоры с членами семьи. А это способствуют нервному переутомлению.

Гороскоп для Козерогов

Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете получить одобрение начальства, повлиять на мнение компаньонов по бизнесу.

В сентябре вы ощутите возрастание смелости, решительности, личной активности и инициативности. Все это поможет вам при решении деловых вопросов.

Хороший период для заключения сделок и договоров, открытия новых предприятий и конструктивной реорганизации старых.

Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления.

Гороскоп для Водолеев

В сентябре у Водолеев возрастет творческая активность, вы с радостью будете предлагать новые идеи начальству и получать одобрение.

Удачно сложатся командировки, посещение официальных инстанций.

Благоприятный период для реорганизаций на производстве с целью повышения производительности труда, внедрения прогрессивных методов или переориентации на новый вид деятельности.

Гороскоп для Рыб

В сентябре Рыб ожидает не совсем радужный период. Есть риск ухудшения физического и психического самочувствия, повышенная конфликтность. Все это ставит под сомнение реализацию намеченных планов.

Сейчас не следует принимать важных решений, так как вы легко можете допустить ошибку.

Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством. Возможны потери, финансовые неудачи, провалы в карьере.