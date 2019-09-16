Каким будет 16 сентября для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День благоприятен для созидательной деятельности. Может возникать повышенная эмоциональность и чувствительность к происходящему – важно беречь свое состояние. Нежелательны сегодня какие-то психо-эмоциональные нагрузки: рискованные мероприятия, преодоление трудностей и препятствий. Эмоции сегодня могут сменяться весьма быстро.

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Подходит все, что приносит баланс, спокойствие, удовлетворение. Весьма желательно заниматься любым творчеством. Также могут доставить удовольствие покупки и поход по магазинам.

Можно уделить внимание вопросам здоровья и лечения.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на сентябрь 2019 года для всех знаков зодиака.