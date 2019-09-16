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Факты / Lifestyle

Когда День учителя 2019 в Украине

День учителя в Украине ежегодно отмечают в первое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 6 октября.

день вчителя

День учителя отмечают в каждой школе Украины.

В этом году праздник приходится на 6 октября – первое воскресенье октября. Но, как правило, в школах учителей поздравляют в понедельник.

В профессиональный праздник работников образования Украины дети дарят преподавателям цветы, устраивают концерты и всячески выражают благодарность за их труд.

Кстати, в соответствии с решением ЮНЕСКО, Всемирный день учителя всегда отмечают 5 октября.

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К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что учителям Киева повысили зарплату с 1 сентября.

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