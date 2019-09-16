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Факты / Lifestyle

Магнитные бури в сентябре – даты

В сентябре сильные магнитные колебания ожидаются только в начале месяца.

магнитные бури

В начале сентября украинцев ожидает магнитная буря с 31 августа на 2 сентября, пик которой приходится на первый день осени.

Сила магнитной бури достигнет первой категории, поэтому ее влияние на людей будет незначительным.

Читайте: Календарь магнитных бурь на 2019 год

Серьезных магнитных колебаний в сентябре 2019, кроме начала месяца, не прогнозируется.

Как правило, у метеочувствительных людей во время магнитных бурь наблюдается недомогание, головные боли, проблемы с давлением, бессонница, раздражительность, апатия.

В этот период лучше хорошо высыпаться, регулярно проветривать квартиру, пить больше воды, чаще гулять на свежем воздухе.

Кроме того, лучше отказаться от частого использования гаджетов и употребления алкоголя.

Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение?

Результаты

Ранее Факты ICTV рассказывали, как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь.

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