Почти по всей территории Украины 16 сентября погода обещает быть облачной с прояснениями.

На западе и севере Украины ожидается облачная погода с прояснениями, кроме Тернопольской и Ивано-Франковской области, в которых пройдут дожди. Температура воздуха в этих регионах будет 20-24 днем, 8-11 ночью.

В центральных и восточных регионах также будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 24 днем, и 10 ночью.

Читайте: Топ-7 советов, как не заболеть осенью

На юге продержится жаркая погода. Температура днем до 27, а ночью до 12.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода осенью в Украине.