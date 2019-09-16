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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 16 сентября (КАРТА)

Почти по всей территории Украины 16 сентября погода обещает быть облачной с прояснениями.

Погода в Украине на 16 сентября (КАРТА)

На западе и севере Украины ожидается облачная погода с прояснениями, кроме Тернопольской и Ивано-Франковской области, в которых пройдут дожди. Температура воздуха в этих регионах будет 20-24 днем, 8-11 ночью.

В центральных и восточных регионах также будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 24 днем, и 10 ночью.

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На юге продержится жаркая погода. Температура днем до 27, а ночью до 12.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой будет погода осенью в Украине.

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