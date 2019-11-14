Афиша на выходные в Киеве на 15-17 ноября 2019 года. Уик-энд обещает столичным меломанам крутые концерты, выставки и фестивали. Куда пойти в Киеве на выходных – расскажут Факты ICTV.

Куда пойти в Киеве на выходных – легкий вопрос для жителей столицы, поскольку здесь постоянно проходит много мероприятий, которые стоит посетить.

На этих выходных киевляне могут посетить выступление Ивана Дорна или группы Антитела.

Читайте: Lindemann выступит в Киеве – дата и где купить билет

Также есть возможность сходить на выставку Body Worlds, которую продлили до 19 января или крутую студенческую вечеринку.

Факты ICTV публикуют афишу на выходные в Киеве.

Am I Jazz? Festival 2019

Closer

14-17 ноября

Стоимость: 500-2 000 грн

Купить билеты можно здесь

Фестиваль Am I Jazz? состоится в Киеве в четвертый раз. Первыми объявленными участниками стали Bilal, Сатоко Фудзии, Касса Овералл и Деннис Аду. Сейчас весь лайнап составляет более десятка исполнителей.

В первый день фестиваля будет работать только основная сцена Closer: в составе киевского биг-бэнда Денниса Аду будет играть британец Симус Блейк, шесть альбомов которого выдвигали на Грэмми.

Во все дни мероприятия будет работать главный бар и Savage Food.

Body Worlds

ВДНХ, 4 павильон

До 19 января

Стоимость: 350-400 грн

Купить билеты можно здесь

Та самая всемирно известная выставка немецкого доктора Гюнтера фон Гагенса, которая в 1995 году шокировала жителей Токио, но впоследствии превратилась в настоящий феномен в мире современного искусства.

Экспонаты этой выставки – настоящие человеческие тела, которые после смерти владельцев сохранили специальным методом бальзамирования. Тела дополнят мультимедийными установками, чтобы каждый смог для себя по полочкам разложить процессы внутри нашего организма.

Независимая музыкальная премия Jäger Music Awards

Арт-галерея LAVRA

15 ноября, 19.00

Стоимость: 300 грн

Купить билеты можно здесь

В 2018 году в Украине появилась первая премия независимой музыки Jäger Music Awards и сразу взяла хороший темп.

Стиль и жанр не имеют значения: все богатство звука – от саунд-дизайна до рок-н-рола, от танцевальной электроники до актуального хип-хопа – собраны в одном месте.

Разнообразные номинации, важные для музыкантов призы, среди которых съемка музыкального клипа, организация тура и сертификат на покупку музыкального оборудования.

Идеологически номинанты разделены на две части: основные номинации, которые отмечают главные достижения года и номинация Young Blood для талантливых перспективных артистов. Основных номинаций десять: Группа года, Сингл года, Видео года, Хип-хоп-артист года, Рок-артист года, Электронный артист года, Лейбл года, Событие года, Диджей года и Вклад в индустрию.

Антитела

Дворец спорта

16-17 ноября, 19.00

Стоимость: 300-750 грн

Купить билеты можно здесь

Кажется, что Антитела без шуток готовятся потеснить с пьедестала Океан Эльзы, чтобы стать новыми королями современной украинской рок-музыки. Об этом свидетельствует скорость, с которой фанаты разбирают билеты, а организаторы объявляют sold out.

Чтобы всем удалось попасть на концерт любимой группы, Антитела готовятся отыграть два концерта подряд в киевском Дворце спорта – так они отпразднуют свой 10-летний юбилей и выход нового альбома Hello, шестой пластинки в дискографии талантливых киевлян.

Studance

ВДНХ

16 ноября, 21.00

Стоимость: 400 грн

Купить билеты можно здесь

17 ноября отмечается День студента. В Киеве по случаю праздника состоится фестиваль Studance, на котором ожидается до 10 тыс. посетителей.

Более 30 артистов выступят на трех сценах столичного ВДНХ.

Хедлайнером станет музыкальный проект из Великобритании Gentlemens Club, который впервые посетит Украину. Среди украинских хедлайнеров – рэпер Kyivstoner и хип-хоп проект Курган и Агрегат.

Также можно будет услышать и потанцевать под выступления известных украинских диджеев, среди которых DJ Kon’, Pan Feofan, Kemper, Selecta, Wacky J, Cream Croc, SKINNER и не только.

На поп-сцене выступит звезда сериала Школа Анна Тринчер, SHATYRKO, диджей KULTIVATOR и звезды Х-Фактора ZBSband.

Иван Дорн

М82

17 ноября, 19.00

Стоимость: 600 грн

Купить билеты можно здесь

Музыкальное творчество Дорна – взрывное сочетание хауса, хип-хопа, попа, ню-диско, фанка и фри-джаза – плавит любые танцполы. Каждый концерт Дорнабанды – это уникальное живое шоу, наполненное сумасшедшей харизмой и импровизациями непредсказуемого Ивана Дорна, который с первых дней заработал себе репутацию бесстрашного экспериментатора и первооткрывателя.

Иван Дорн уже много лет покоряет публику своей творческой активностью и завидной продуктивностью. Концерты собирают полные залы на крупнейших украинских площадках и зарубежных сценах.

Такая популярность артиста – вполне закономерна. Он дает публике все для полноценного отрыва: отличное сочетание трип-хопа, джаз-фанка, синти-рока и других крутых направлений.

Ранее Факты ICTV писали о лучших ивентах, которые нужно посетить в ноябре.