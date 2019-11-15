Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.
Светлое время суток располагает к созидательной деятельности. Хорошо, если работа или отдых будут активными. Удачными могут оказаться дела, связанные с применением творческой, местами даже артистической составляющей. Желательно сегодня не перенапрягаться физически. Предпочтителен интеллектуальный труд.
Можно заниматься изучением чего-то нового, сбором информации. Коммуникации могут не дать ожидаемого эффекта, возможны недопонимания, конфликтные ситуации. Лучше отложите крупные переговоры и подписание важных сделок.
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Ближе к вечеру может возникать раздражительность, будет тянуть на разрушение, нежели на созидание. Общение вряд ли принесет удовлетворение.
Принимать серьезные и важные решения сегодня нежелательно.
Ранее Факты ICTV также публиковали гороскоп на ноябрь 2019 года для всех знаков зодиака.