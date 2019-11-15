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Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября

Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября

Светлое время суток располагает к созидательной деятельности. Хорошо, если работа или отдых будут активными. Удачными могут оказаться дела, связанные с применением творческой, местами даже артистической составляющей. Желательно сегодня не перенапрягаться физически. Предпочтителен интеллектуальный труд.

Можно заниматься изучением чего-то нового, сбором информации. Коммуникации могут не дать ожидаемого эффекта, возможны недопонимания, конфликтные ситуации. Лучше отложите крупные переговоры и подписание важных сделок.

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Ближе к вечеру может возникать раздражительность, будет тянуть на разрушение, нежели на созидание. Общение вряд ли принесет удовлетворение.

Принимать серьезные и важные решения сегодня нежелательно.

Ранее Факты ICTV также публиковали гороскоп на ноябрь 2019 года для всех знаков зодиака.

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