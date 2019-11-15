PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Маникюр на Новый год 2020: главные тренды

Маникюр на Новый год 2020 станет прекрасным дополнением к праздничному образу. Факты ICTV собрали лучшие идеи стильного дизайна ногтей для главной вечеринки зимы.

Маникюр на Новый год 2020

Подобрать стильный маникюр на Новый год 2020 является одной из главных задач каждой женщины. Это поможет сделать хороший мастер или же можно выбрать красивый дизайн ногтей в сети.

В год белой Крысы модными будут ногти в оттенках желтого, золотого, синего, белого, темно-зеленого, винного и красного. Блестки и стразы не теряют своей актуальности в новогоднем маникюре 2020.

Читайте: Цвет Нового года 2020: в чем встречать год Крысы

Длина ногтей может быть как короткая, так и длинная. Форму также можно выбрать любую – квадратную, закругленную или миндалевидную.

Факты ICTV собрали самые удачные идеи маникюра на Новый год 2020.

Маникюр на Новый год 2020: главные тренды / 12 фотографий

Ранее Факты ICTV подобрали несколько идей красивого зимнего маникюра. Некоторые варианты также можно использовать и для новогоднего дизайна ногтей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка