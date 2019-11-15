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Погода в Украине на 15 ноября (КАРТА)

В большенстве областей Украины будет облачная с прояснениями погода, однако в западных регионах ожидаются дожди.

Погода в Украине на 15 ноября (КАРТА)

На 15 ноября синоптики прогнозируют осадки на западе Украины. Температура воздуха прогреется днем до 7°…11° и до 3°…9° ночью. Однако на Закарпатье днем будет 14°-16° тепла днем и 8°-10° ночью.

На севере облачно. Температура 7°…10°, ночью 2°…5°.

Читайте: Дожди на западе и +18: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В центральных и восточных регионах облачно с прояснениями. Столбики термометров покажут 7°…10° днем и 0°…5° ночью.

На юге также будет облачно с прояснениями. Однако воздух прогреется до 13°…15° днем и 7°…9° ночью.

Факты ICTV ранее писали, какой погоды следует ожидать в ноябре 2019 года. Последняя волна тепла порадует украинцев в период с 22 по 27 ноября.

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