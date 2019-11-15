Ко Всемирному дню вторичной переработки (Всемирному дню рециклинга), который отмечают 15 ноября, Факты ICTV собрали шедевры искусства, созданные из вторсырья.

Главная цель Всемирного дня вторичной переработки – привлечь внимание к проблеме ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья, а также борьба с загрязнением окружающей среды.

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Экологи уверены, мусор нужно грамотно утилизировать, а еще лучше – перерабатывать, давая уже использованному сырью вторую жизнь. Тем временем творческие люди давно придумали применение вторсырью, создавая из него настоящие шедевры!

Самые интересные из них – в галерее.







































































































































































Как мусор становится искусством – захватывающие арт-объекты из вторсырья / 42 фотографий