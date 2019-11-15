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Факты / Lifestyle

Как мусор становится искусством – захватывающие арт-объекты из вторсырья

Ко Всемирному дню вторичной переработки (Всемирному дню рециклинга), который отмечают 15 ноября, Факты ICTV собрали шедевры искусства, созданные из вторсырья.

Мистецтво зі сміття

Главная цель Всемирного дня вторичной переработки – привлечь внимание к проблеме ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции за счет использования более дешевого сырья, а также борьба с загрязнением окружающей среды.

Смотрите: Тротуарная плитка из пластика: на Виннитчине ОТО перерабатывает мусор на стройматериалы

Экологи уверены, мусор нужно грамотно утилизировать, а еще лучше – перерабатывать, давая уже использованному сырью вторую жизнь. Тем временем творческие люди давно придумали применение вторсырью, создавая из него настоящие шедевры!

Самые интересные из них – в галерее.

Как мусор становится искусством – захватывающие арт-объекты из вторсырья / 42 фотографий
Ранее Факты ICTV рассказывали о киевских мультипликаторах, которые взялись создавать мультик из мусора и о мусоре. В рамках проекта пробки от бутылок, старая фотопленка и множество другого пластикового мусора получают новую, неожиданную жизни.
Фото: kulturologia, etoday, artukraine, dv-gazeta
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