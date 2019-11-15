15 ноября на ПК, Xbox One и PlayStation 4 состоялся релиз экшена Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Fallen Order представили на ПК, Xbox One и PlayStation 4 и игра сразу же завоевала вісокие оценки критиков.

У Star Wars Jedi: Fallen Order уже есть первые оценки на Metacritic – 84 балла из 100 от журналистов и 8,2 из 10 от геймеров. В обоих случаях это достаточно высокие оценки.

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Больше всего игру хвалят за сюжет, геймплей и графику.

Также в ней отмечают и минусы, среди которых множество заимствований из других игр, затянутый темп повествования, скудность противников и проблемы с производительностью.

Сюжет Star Wars Jedi: Fallen Order

Действия разворачиваются после событий третьего эпизода Звездных войн. После объявленного императором Палпатином Приказа 66 большинство джедаев было убито, и главный герой игры, молодой падаван Кэл вынужден уйти в подполье.

Во время игры он должен завершить свое обучение и овладеть световым мечом. В приключениях ему помогает рыцарь-джедай и дроид BD-1.

Рейтинг Star Wars Jedi: Fallen Order от крупнейших игровых изданий

Gamers Heroes — 10/10;

GamingTrend — 9,5/10;

Easy Allies — 9/10;

IGN — 9/10;

Game Informer — 8,8/10;

GameSpot — 8/10;

GamesRadar — 8/10;

Guardian — 8/10;

Gamer.nl — 7/10;

Shacknews — 7/10;

USgamer — 7/10.

К слову, в сети появился трейлер девятого эпизода Звездных войн: Восхождение Скайуокера. Фильм выйдет в прокат 20 декабря.