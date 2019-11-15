15 ноября на ПК, Xbox One и PlayStation 4 состоялся релиз экшена Star Wars Jedi: Fallen Order.
Star Wars Jedi: Fallen Order представили на ПК, Xbox One и PlayStation 4 и игра сразу же завоевала вісокие оценки критиков.
У Star Wars Jedi: Fallen Order уже есть первые оценки на Metacritic – 84 балла из 100 от журналистов и 8,2 из 10 от геймеров. В обоих случаях это достаточно высокие оценки.
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Больше всего игру хвалят за сюжет, геймплей и графику.
Также в ней отмечают и минусы, среди которых множество заимствований из других игр, затянутый темп повествования, скудность противников и проблемы с производительностью.
Сюжет Star Wars Jedi: Fallen Order
Действия разворачиваются после событий третьего эпизода Звездных войн. После объявленного императором Палпатином Приказа 66 большинство джедаев было убито, и главный герой игры, молодой падаван Кэл вынужден уйти в подполье.
Во время игры он должен завершить свое обучение и овладеть световым мечом. В приключениях ему помогает рыцарь-джедай и дроид BD-1.
Рейтинг Star Wars Jedi: Fallen Order от крупнейших игровых изданий
Gamers Heroes — 10/10;
GamingTrend — 9,5/10;
Easy Allies — 9/10;
IGN — 9/10;
Game Informer — 8,8/10;
GameSpot — 8/10;
GamesRadar — 8/10;
Guardian — 8/10;
Gamer.nl — 7/10;
Shacknews — 7/10;
USgamer — 7/10.
К слову, в сети появился трейлер девятого эпизода Звездных войн: Восхождение Скайуокера. Фильм выйдет в прокат 20 декабря.