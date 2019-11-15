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Факты / Lifestyle

В США сфотографировали редчайшего трехрогого оленя

В США удалось сфотографировать оленя с тремя рогами. Таких рождается один на миллион.

В США сфотографировали редчайшего трехрогого оленя

75-летний фотограф-любитель из США Стивен Линдберг сфотографировал в лесу возле своего дома редчайшего оленя с тремя рогами.

Сначала Линдберг не понял, что снимает оленя с тремя рогами, так как был сфокусирован на процессе сьемки животного в движении.

Необычный олень не возражал против фотосессии, так как его больше интересовала лань, которая лежала неподалеку, рассказал фотограф.

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Ветеринарный врач Стив Эдвардс сообщил, что на миллион оленей встречается только одна особь с тремя рогами.

Напомним, во Вьетнаме ученым удалось снять “мешеоленя”, которого считали вымершим.

Источник: The Washington Post

Фото: Steve Lindberg

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