В США удалось сфотографировать оленя с тремя рогами. Таких рождается один на миллион.
75-летний фотограф-любитель из США Стивен Линдберг сфотографировал в лесу возле своего дома редчайшего оленя с тремя рогами.
Сначала Линдберг не понял, что снимает оленя с тремя рогами, так как был сфокусирован на процессе сьемки животного в движении.
Необычный олень не возражал против фотосессии, так как его больше интересовала лань, которая лежала неподалеку, рассказал фотограф.
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Ветеринарный врач Стив Эдвардс сообщил, что на миллион оленей встречается только одна особь с тремя рогами.
Напомним, во Вьетнаме ученым удалось снять “мешеоленя”, которого считали вымершим.
Источник: The Washington Post
Фото: Steve Lindberg