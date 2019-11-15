В мире все большую популярность набирает движение за сохранение окружающей среды. Поэтому Факты ICTV подготовили несколько вариантов, куда в Киеве можно сдать на переработку мусор.

Если у вас дома до сих пор лежат горы ненужной макулатуры, пластика или стеклотары, то это нужно исправлять.

Такие вещи сегодня можно сдавать на вторичную переработку. Это не только защитит окружающую среду, но и поможет подзаработать.

Цены на прием вторичного сырья в Киеве:

за 1 кг макулатуры – от 2,8 до 3,8 грн;

за 1 кг пластика – от 6 до 14 грн;

за 1 кг металла – от 17 до 20 грн;

за 1 кг текстильных отходов – до 4 грн.

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Пункты приема вторичного сырья в Киеве

В Киеве существует множество пунктов вторичной переработки мусора, которые с радостью помогут вам избавиться от хлама.

Одна из таких станций сортировки находится на улице Саперно-Слободской, недалеко от станции метро Демеевская.

Работает она со среды по пятницу с 14.00 до 19.30, а также в субботу и воскресенье с 10.00 до 15.30. Выходные – понедельник и вторник.

Еще одним местом, где принимают макулатуру, полиэтилен, пластиковые бутылки, является Макулатура.kiev.ua.

Компания самостоятельно вывозит мусор и рассчитывается за него уже на месте. Работники приезжают в любую точку Киева и составляют договоры с клиентами для обеспечения прозрачности законодательной процедуры. Цена за 1 кг макулатуры здесь составляет 3,10 грн.

Сдать мусор на переработку в Киеве можно по адресам:

Киевгорвторресурсы – ул. Евгения Маланюка, 112 (стеклянная и алюминиевая тара);

Приемный пункт вторсырья – ул. Салютная, 2;

Vtorsyre-Kiev – ул. Саксаганского, 43 (доступна услуга бесплатного вывоза);

Vyvoz Hlama – ул. Березняковская, 23;

Укрпромресурс – ул. Семьи Хохловых, 8 (прием макулатуры, пластика и полиэтилена);

Грей Пак – ул. Академика Кржижановского, 4 (прием макулатуры, поддонов, полиэтилена, стретч-пленки);

Городская экологическая служба – ул. Коллекторная, 3А (прием макулатуры);

Утилис Иннотех – ул. Оболонская, 39.

Кроме этих пунктов для переработки, в Киеве отдельно существуют места приема электронных и автомобильных отходов, батареек. Для удобства экоактивисты даже создали карту, где можно сдать отходы.

Кстати, в разных странах местные власти различными способами поощряют жителей сортировать и сдавать мусор на переработку. Так, в Риме туристы и жители могут рассчитаться за проезд пластиковыми бутылками.

Подробнее о том, как еще в Риме приучают к сортировке мусора, ранее писали Факты ICTV.