15 ноября отмечают Всемирный день вторичной переработки, а православные христиане отмечают день Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери. Какие еще праздники в этот день – читайте в материале Фактов ICTV.

На 15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки. Целью этого праздника является привлечение внимания властей, общественности и промышленных структур к этой теме.

Православные христиане отмечают день Шуйской-Смоленской чудотворной иконы Божьей Матери, которая была написана в XVII столити в Воскресенском приходе города Шуи. В те времена там свирепствовала моровая язва.

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Уповая на милость Божию, прихожане поручили одному монаху написать образ Смоленской Божией Матери. Икона писалась целую неделю, а все это время жители Шуи постились и молились.

Когда икона была написана, ее перенесли в церковь и поставили в особо устроенном месте. С этого момента язва пошла на спад.

15 ноября именины отмечают Константин, Альберт, Марк.

Приметы на 15 ноября

На дорогах грязь – тепло до начала декабря.

Птицы летают во дворе низко – к сильному снегопаду.

Облака затянули небо – к теплу.

Против ветра облака плывут – ожидайте снегопад.

Что нельзя делать 15 ноября

Нельзя ссориться с родственниками.

Не рекомендуется отказывать в милостыне.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.