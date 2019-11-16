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Факты / Lifestyle

Черная пятница 2019: где будут распродажи

Где будут распродажи в Черную пятницу 2019, читайте на сайте Факты ICTV.

Черная пятница 2019: где будут распродажи

29 ноября в Украине наступит черная пятница, когда магазины устраивают огромные распродажи. Чтобы вы заранее поняли, что хотите приобрести, мы подготовили для вас перечень магазинов, которые принимают участие в дне больших скидок.

Читайте: Черная пятница 2019: сколько потратят украинцы и топ-5 товаров

Магазины, которые примут участие в распродажах Черной пятницы 2019

Бытовая техника

  • Алло
  • Эльдорадо
  • Comfy
  • Цитрус
  • Розетка
  • Фокстрот
  • Stylus
  • MOYO
  • Xiaomi

Одежда и обувь

  • Answear
  • Intertop
  • Lamoda
  • H&M
  • Lee Cooper
  • Kasta

Косметика

  • Watsons
  • NYX Cosmetic
  • iHerb
  • Parfums

Товары для дома

  • Эпицентр
  • Jysk

Путешествия

  • Booking
  • МАУ

К слову, ранее Факты ICTV писали, как не поддаться на психоз и не купить лишнего.

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