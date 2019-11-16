Где будут распродажи в Черную пятницу 2019, читайте на сайте Факты ICTV.
29 ноября в Украине наступит черная пятница, когда магазины устраивают огромные распродажи. Чтобы вы заранее поняли, что хотите приобрести, мы подготовили для вас перечень магазинов, которые принимают участие в дне больших скидок.
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Магазины, которые примут участие в распродажах Черной пятницы 2019
Бытовая техника
- Алло
- Эльдорадо
- Comfy
- Цитрус
- Розетка
- Фокстрот
- Stylus
- MOYO
- Xiaomi
Одежда и обувь
- Answear
- Intertop
- Lamoda
- H&M
- Lee Cooper
- Kasta
Косметика
- Watsons
- NYX Cosmetic
- iHerb
- Parfums
Товары для дома
- Эпицентр
- Jysk
Путешествия
- Booking
- МАУ
К слову, ранее Факты ICTV писали, как не поддаться на психоз и не купить лишнего.