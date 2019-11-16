Где будут распродажи в Черную пятницу 2019, читайте на сайте Факты ICTV.

29 ноября в Украине наступит черная пятница, когда магазины устраивают огромные распродажи. Чтобы вы заранее поняли, что хотите приобрести, мы подготовили для вас перечень магазинов, которые принимают участие в дне больших скидок.

Читайте: Черная пятница 2019: сколько потратят украинцы и топ-5 товаров

Магазины, которые примут участие в распродажах Черной пятницы 2019

Бытовая техника

Алло

Эльдорадо

Comfy

Цитрус

Розетка

Фокстрот

Stylus

MOYO

Xiaomi

Одежда и обувь

Answear

Intertop

Lamoda

H&M

Lee Cooper

Kasta

Косметика

Watsons

NYX Cosmetic

iHerb

Parfums

Товары для дома

Эпицентр

Jysk

Путешествия

Booking

МАУ

К слову, ранее Факты ICTV писали, как не поддаться на психоз и не купить лишнего.