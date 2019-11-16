День радио, телевидения и связи отмечается в Украине ежегодно 16 ноября. Лучшие СМС-поздравления с праздником – в материале Фактов ICTV.
День радио, телевидения и связи получил статус официального праздника в 1994 году. Второй президент Украины Леонида Кучма подписал указ О дне работников радио, телевидения и связи, который предписывал отмечать эту дату каждый год 16 ноября.
Профессиональный праздник был введен по инициативе работников радио, телевидения и отраслей связи.
Читайте: Первая радиограмма и массовая паника – 5 фактов о радио
Он не является выходным, если не выпадает, как в этом году, на субботу или воскресенье.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС с днем работников радио, телевидения и связи.
Когда едим на работу,
слышим их с магнитофона,
Как приходим мы домой,
Экран включаем голубой,
Трудятся они для нас,
не смыкая своих глаз,
Так пусть они не устают,
И каждый день нас радуют,
Здоровы будут, сильные,
Элегантные и стильные,
Веселые, заводные,
для нас почти уже родные.
***
Сегодня подведем итог:
Подарим мудрый поздравок
Тем, кто работает для нас,
Тем, кто готовит каждый час
Большую связку новостей
О жизни нас — простых людей.
Сегодня им спешим желать,
Чтоб не устали нам вещать,
Чтоб правду в мир всегда несли,
И честь отважно берегли!
***
Все, кто работает на радио, ТВ,
Примите наше поздравление.
Работа будет пусть на высоте
И только светлым — настроение.
Пусть окружает море доброты,
Побольше будет в жизни смеха.
Конечно, пусть сбываются мечты
В объятьях счастья и успеха.
***
Всех работников поздравить
Теле, радио хочу.
Освещать наш мир нелегкий
Пусть вам будет по плечу.
Дарите вы людям радость,
Благодарность всем вам шлю.
Счастья, радости, достатка
Пожелать сейчас хочу.
***
Ваша славная работа
Интересна и важна.
Вас давно объединяет
Теле-, радиоволна.
Пожелать хочу я в праздник
Солнечных эфиров.
В жизни личной — правильных
Лишь ориентиров.
Ранее Факты ICTVсоставили календарь государственных праздников на 2019 год. В нем вы найдете 11 дат, которые всегда являются выходными.