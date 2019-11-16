День радио, телевидения и связи отмечается в Украине ежегодно 16 ноября. Лучшие СМС-поздравления с праздником – в материале Фактов ICTV.

День радио, телевидения и связи получил статус официального праздника в 1994 году. Второй президент Украины Леонида Кучма подписал указ О дне работников радио, телевидения и связи, который предписывал отмечать эту дату каждый год 16 ноября.

Профессиональный праздник был введен по инициативе работников радио, телевидения и отраслей связи.

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Он не является выходным, если не выпадает, как в этом году, на субботу или воскресенье.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС с днем работников радио, телевидения и связи.

Когда едим на работу,

слышим их с магнитофона,

Как приходим мы домой,

Экран включаем голубой,

Трудятся они для нас,

не смыкая своих глаз,

Так пусть они не устают,

И каждый день нас радуют,

Здоровы будут, сильные,

Элегантные и стильные,

Веселые, заводные,

для нас почти уже родные.

***

Сегодня подведем итог:

Подарим мудрый поздравок

Тем, кто работает для нас,

Тем, кто готовит каждый час

Большую связку новостей

О жизни нас — простых людей.

Сегодня им спешим желать,

Чтоб не устали нам вещать,

Чтоб правду в мир всегда несли,

И честь отважно берегли!

***

Все, кто работает на радио, ТВ,

Примите наше поздравление.

Работа будет пусть на высоте

И только светлым — настроение.

Пусть окружает море доброты,

Побольше будет в жизни смеха.

Конечно, пусть сбываются мечты

В объятьях счастья и успеха.

***

Всех работников поздравить

Теле, радио хочу.

Освещать наш мир нелегкий

Пусть вам будет по плечу.

Дарите вы людям радость,

Благодарность всем вам шлю.

Счастья, радости, достатка

Пожелать сейчас хочу.

***

Ваша славная работа

Интересна и важна.

Вас давно объединяет

Теле-, радиоволна.

Пожелать хочу я в праздник

Солнечных эфиров.

В жизни личной — правильных

Лишь ориентиров.

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