Ко Дню работников радио, телевидения и связи в Украине Факты ICTV создали оригинальные картинки с поздравлениями.

День работников радио, телевидения и связи в Украине отмечается ежегодно 16 ноября.

Праздник был установлен указом президента Украины 11 ноября 1994 года № 667/94.

Именно 16 ноября в 1924 году в Харькове в эфире прозвучала первая радиопередача. Первые слова из громкоговорителей прозвучали в 19.00: Алло! Говорить Харків! Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція!

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История телевидения в нашей стране берет свое начало с середины ХХ века. На территории Союза в те годы работало несколько телецентров: Московский, Ленинградский, а третьим с 1953 года стал Киевский.

Люди этих профессий не знают привычных для многих выходных и праздников, в любое время года и при любой погоде они на работе.

Не забудьте поздравить всех причастных с Днем радио, телевидения и связи. Для этого Факты ICTV создали креативные картинки с поздравлениями.















День радио, телевидения и связи – поздравления в картинках / 4 фотографии

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