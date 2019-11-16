Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

День больше располагает к уединению, минимальным социальным контактам. Если есть возможность, то лучше побыть одному в тишине. Если такой возможности нет, то хорошо ограничить общение только с самыми близкими людьми.

День располагает к образованию, самосовершенствованию. Можно изучать и познавать все, что нравится.

Также могут быть привлекательными знания в области чего-то заграничного, иностранного, например, изучение языков или поиск интересных мест для путешествий.

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Эмоционально день может быть достаточно сложным. Есть вероятность развития конфликтных ситуаций, разрушительных действий. Такую энергию хорошо направить сегодня на разрушение внутренних зажимов, страхов, избавления от старых привычек.

Желательно найти и посвятить время уборке пространства – это поможет и отвлечься, и сбалансировать энергии.

Важно соблюдать чистоту помыслов и поступков. Желательно следить за питанием и полностью исключить интоксикации.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, подстригание ногтей, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.

Ранее Факты ICTV также публиковали гороскоп на ноябрь 2019 года для всех знаков зодиака.