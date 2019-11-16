Какие праздники ждут украинцев в ноябре 2019 года, читайте в материале Фактов ICTV.

В ноябре у украинцев не будет дополнительных выходных, но это не повод расстраиваться.

Ведь последний месяц осени богат на праздники, с которыми нужно не забыть поздравить своих родных и друзей.

Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

Праздники в ноябре:

1 ноября – Международный день вегана

2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

3 ноября – День инженерных войск Украины

4 ноября – День железнодорожника

8 ноября – Дмитриев день

9 ноября – День украинской письменности и языка, День книги рекордов Гиннеса

10 ноября – Всемирный день молодежи

11 ноября – День перемирия, Всемирный день шоппинга

13 ноября – Всемирный день доброты

14 ноября – Международный день логопеда

15 ноября – Всемирный день философии

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи Украины

17 ноября – Международный день студентов, День работников сельского хозяйства (третье воскресенье ноября)

19 ноября – День синоптиков Украины

20 ноября – Всемирный день ребенка

21 ноября – День достоинства и свободы, Михайлов день

24 ноября – День памяти жертв голодоморов в Украине

26 ноября – Всемирный день информации

29 ноября – Всеукраинский день логиста

30 ноября – Всемирный день животных

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.