Рождественский пост 2019/2020 в Украине традиционно продлится 40 дней.

В 2019 году Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится 40 дней, до 6 января 2020 года включительно.

Пост нельзя воспринимать, как диету, ведь это не только отказ от мяса, яиц и молока, но и отказ от многих духовных наслаждений и развлечений.

Кроме того, в этот период принято прощать, не сквернословить, заниматься благотворительностью.

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Также подготовку к Рождественскому посту начинаться необходимо уже сейчас. Необходимо постепенно увеличивать количество овощей и меньше употреблять продуктов животного происхождения.

Рекомендуется заменить белок животного происхождения растительным: орехи, бобовые и грибы. Диетологи рекомендуют во время поста больше пить жидкости.

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