Хотя до Нового года 2020 еще много времени, уже можно планировать, как его незабываемо отпраздновать. Поэтому несколько интересных и бюджетных вариантов в Европе, где встретить Новый год 2020 собрали Факты ICTV.
Новый год 2020 можно встретить в уютной семейной атмосфере, а можно отпраздновать в Европе или даже в теплых краях. Все зависит от вашего желания и материальных возможностей.
Идеальная новогодняя атмосфера для отдыха зимой будет в Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Швеции, однако это праздничное настроение не из дешевых.
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Вы можете выбрать зимний тур по городам Европы или в какое-то отдельное место, но можно путешествовать дешевле самостоятельно.
Мы подобрали несколько интересных направлений, где можно отпраздновать Новый год 2020 в Европе, а также, где искать жилье и авиабилеты.
Как найти жилье на Новый год 2020
В любое другое время советуем искать бесплатное жилье у местных через Couchserfing, а вот на Новый год вряд ли кто-то согласится вас принять погостевать.
Авиабилеты на Новый год 2020
Не всегда на поезде и машиной получается дешевле поехать в Европу. Лучше всего следить за скидками на лоукостерах.
Сейчас есть хорошие предложения на МАУ, Ryanair, Wizzair. Не ленитесь посидеть немного и помониторить их сайты.
Лайфхак: дешевле может получиться с пересадками.
Хорошо искать билеты на таких агрегатах:
Куда поехать на Новый год 2020
Субъективный список городов от Фактов ICTV
Гданск
Очень красивый город у Балтийского моря.
В Гданске Новый год будет точно казаться волшебным в Старом городе.
В этой части огромное количество ресторанчиков, тут можно и просто побродить по улочками, которые в это время светятся многочисленными огнями.
Это точно накопит позитивный настрой для встречи Нового года.
Есть также различные бары польской и другой международной кухни, а в морозец можно пройтись и выпить кружку глинтвейна.
А на крыше костела Девы Марии есть смотровая площадка, где можно полюбоваться старым городом с высоты птичьего полета.
Вильнюс
Зимой столица Литвы рада встретить туристов незабываемыми украшениями города.
На Кафедральной площади ставят главную елку страны, которая входит в топ лучших новогодних елок мира.
Если вы себе решили каждый Новый год встречать в новой стране – то Вильнюс может послужить отличным и недорогим началом этой традиции.
Будва
А для ярых поклонников активного отдыха есть горнолыжные курорты в Черногории – Жабляк и Колашин.
Во-первых, они недорогие, во-вторых, – живописные, в-третьих – комфортабельные.
Здесь можно атмосферно встретить Новый год с друзьями или семьей. Сразу вспоминается клип Wham! – Last Christmas.
Будапешт
Новогодний Будапешт безумно красив. В огнях, гирляндах и с красочными ярмарками – вы буквально попадаете в сказку.
На ярмарках можно купить гуляш, колбаски, птицу, глинтвейн, травяные бальзамы и елку – все, чтобы отлично встретить Новый Год.
А ближе к полуночи можно оказаться поближе к Дунаю – именно над ним лучший вид на фейерверки.
Прага
Столица Чехии зовет ценителей размеренного отдыха и любителей древней красоты.
На главной площади Новый год можно отметить весело в компании других туристов и местных жителей.
Здесь работают ярмарки с традиционными блюдами и напитками. Из альтернативы – новогодние вечеринки в местных клубах и ресторанах.
Мюнхен
Мюнхен на праздники сияет множеством огней. Это не тот строгий немецкий город, к которому мы привыкли. Он преображается и живет новогодней атмосферой.
Отдых здесь ориентирован на молодые пары и компании друзей.
Это классный вариант всем, кто не прочь вкусно поесть – карамельные яблоки, сосиски, пряники, штолен и другие традиционные блюда ждут туристов на большущих ярмарках.
Париж
Ну не могли мы не вспомнить Париж.
Тем более, что Новый год в столице Франции всегда отмечают с размахом.
Город украшен яркими огнями, а отдыхающих встречают не только традиционные достопримечательности французской столицы, но и карнавалы, ярмарки, костюмированные балы, тематические базары, вечеринки, катки и театрализованные представления.
К слову, ранее Факты ICTV писали все, что нужно знать об отдыхе в Египте зимой.