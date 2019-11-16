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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 16 ноября 2019

16 ноября чтят память святой княжны Анны – дочери киевского князя Всеволода. Какие еще праздники в этот день – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 16 ноября 2019

16 ноября свои именины празднуют Павел, Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Петр, Светлана, Сергей, Федор.

В Украине 16 ноября празднуется День работников радио, телевидения и связи.

Также сегодня Международный день терпимости.

Читайте: Лунный календарь на ноябрь 2019 – благоприятные дни и запреты

16 ноября внимательно наблюдают за погодой, обращая внимание на приметы, поскольку сегодня отмечается день Анны Холодной.

Приметы 16 ноября

  • Если к вечеру мороз, то зима будет теплой.
  • Утром мороз ударил – выпадет много снега.
  • Мыши роют ямы – к похолоданию.
  • Если снег лежит, а листья еще не на всех деревьях осыпались, то следующий год будет тяжелым и неурожайным.
  • Дым из трубы столбом идет – к морозной погоде.

Что нельзя делать 16 ноября

  • Беременным женщинам нельзя работать.
  • Женщины, у которых часто болит голова нельзя заниматься пряжей.
  • В этот день нужно воздержаться от стирки и уборки.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь праздников на ноябрь 2019 года в Украине. В этом месяце у украинцев нет дополнительных выходных, но есть более десятка памятных дат.

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