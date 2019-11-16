16 ноября чтят память святой княжны Анны – дочери киевского князя Всеволода. Какие еще праздники в этот день – читайте в материале Фактов ICTV.

16 ноября свои именины празднуют Павел, Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Николай, Петр, Светлана, Сергей, Федор.

В Украине 16 ноября празднуется День работников радио, телевидения и связи.

Также сегодня Международный день терпимости.

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16 ноября внимательно наблюдают за погодой, обращая внимание на приметы, поскольку сегодня отмечается день Анны Холодной.

Приметы 16 ноября

Если к вечеру мороз, то зима будет теплой.

Утром мороз ударил – выпадет много снега.

Мыши роют ямы – к похолоданию.

Если снег лежит, а листья еще не на всех деревьях осыпались, то следующий год будет тяжелым и неурожайным.

Дым из трубы столбом идет – к морозной погоде.

Что нельзя делать 16 ноября

Беременным женщинам нельзя работать.

Женщины, у которых часто болит голова нельзя заниматься пряжей.

В этот день нужно воздержаться от стирки и уборки.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь праздников на ноябрь 2019 года в Украине. В этом месяце у украинцев нет дополнительных выходных, но есть более десятка памятных дат.