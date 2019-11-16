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Факты / Lifestyle

Зимний маникюр 2019: лучшие идеи сезона

Лучшие идеи красивого маникюра на зиму 2019-2020 ищите на Фактах ICTV.

Зимовий манікюр 2019

Самое холодное время года – не повод для грусти. Впереди новогодние и рождественские праздники. Почему бы перенести их мотивы на свои ноготки, и праздничное настрое гарантировано.

Мы готовы подбросить вам несколько идей красивого зимнего маникюра.

Здесь и прекрасные зимние пейзажи, и олени с пингвинами и снеговиками, и вязаные орнаменты. Стразы, блестки и фольги – как же без них.

Зимой 2019-2020 года в дизайне маникюра должны преобладать холодные цвета – белый, все оттенки синего и серого. Длина ногтей не имеет значения. Не ограничивайте себя.

  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
  • Зимовий манікюр 2019
Зимний маникюр 2019: лучшие идеи сезона / 13 фотографий

Ранее мы рассказывали, как выбрать салон для безопасного маникюра.

Фото: idei_dizaina_nogtey, #красивыйманикюр, #маникюрзима2019

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