Ко Дню работников сельского хозяйства Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках.

День сельского хозяйства установлен в поддержку инициативы работников агропромышленного комплекса согласно указу президента от 7 октября 1993 года и отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

Агропромышленный комплекс Украины является третьей по значению отраслью экономики, которая дает работу около 3 млн человек, 93 млрд грн ежегодной прибыли и 17% ВВП Украины.

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Украина является одним из мировых лидеров по экспорту подсолнечного масла, зерновых, кукурузы и мяса птицы. Также наша страна – безоговорочный лидер по экспорту меда в Европе, а еще – шестая в мире по продаже пшеничной муки.

Украинские аграрии делают важную для нас всех работу. Поэтому не забудьте их поздравить в этот день. Чтобы облегчить эту задачу, Факты ICTV создали креативные поздравления с Днем сельского хозяйства в картинках.



















День сельского хозяйства – поздравления в картинках / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада приняла в целом законопроект о рынке земли, который призван дать толчок развитию аграрного сектора.