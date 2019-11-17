Ежегодно 17 ноября в Украине отмечают Международный день студента, который считается праздником молодости.

Международный день студента изначально установили в память о событиях в Чехии в 1939 году.

17 ноября солдаты Германии арестовали более 1,2 тыс. студентов, которых на следующий день отправили в концлагерь.

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Сегодня же Международный день студента считается праздником молодости и жажды жизни.

Факты ICTV собрали для вас несколько стихов, которыми можно поздравить студентов.

Студентов всех мы поздравляем,

Себя найти, мы им желаем,

Учиться только лишь на пять

И пары честно посещать!

Сдавать: экзамены, зачеты

Согласно знаниям, не квоты…

Достичь высот у Пика Знаний

И всех желаемых призваний!

Работу по душе найти

И с ней, к мечтам своим идти.

Пусть будет все, что сердцу мило

И, чтоб жилось, отнюдь счастливо!

***

В день студента я желаю

Жить без горя и печали.

Сессию успешно сдать.

Дров нигде не наломать.

Чтоб красиво отдыхали,

Чтоб на лекциях не спали.

В жизни цель свою найти,

К ней уверенно идти.

***

Легких сессий и семестров,

Интересных лекций вам.

Быть в учебе как маэстро,

Знать, что все вам по зубам!

И учиться на отлично,

Помнить лучшие моменты,

Вдаль смотреть оптимистично.

Счастья в жизни! С Днем студента!

***

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни все отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

***

В День студента я желаю

Сессии легко сдавать.

Быть в хорошем настроении,

Никогда не унывать.

Эти славные моменты

Жизни сказочной своей

Сохрани в душе на память,

Ведь счастливей нету дней.

***

С днем студента поздравляю,

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

И длиннее были ночи.

Преподы, чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали —

Сами в голову влезали.

Сессию, чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет все пускай легко,

А проблемы — далеко!

***

День студента — вот так чудо!

Веселится весь народ.

В этот день не страшен людям

Ни экзамен, ни зачет.

Празднуйте, студенты, смело

Этот славный чудо-день.

Ну а завтра — вновь за дело.

Да не подведет вас лень!

К слову, в Украине собираются ввести студенческие удостоверения в электронном виде.