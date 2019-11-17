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Факты / Lifestyle

День студента 2019: лучшие поздравления

Ежегодно 17 ноября в Украине отмечают Международный день студента, который считается праздником молодости.

День студента 2019

Международный день студента изначально установили в память о событиях в Чехии в 1939 году.

17 ноября солдаты Германии арестовали более 1,2 тыс. студентов, которых на следующий день отправили в концлагерь.

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Сегодня же Международный день студента считается праздником молодости и жажды жизни.

Факты ICTV собрали для вас несколько стихов, которыми можно поздравить студентов.

Студентов всех мы поздравляем,
Себя найти, мы им желаем,
Учиться только лишь на пять
И пары честно посещать!

Сдавать: экзамены, зачеты
Согласно знаниям, не квоты…
Достичь высот у Пика Знаний
И всех желаемых призваний!

Работу по душе найти
И с ней, к мечтам своим идти.
Пусть будет все, что сердцу мило
И, чтоб жилось, отнюдь счастливо!

***

В день студента я желаю
Жить без горя и печали.
Сессию успешно сдать.
Дров нигде не наломать.

Чтоб красиво отдыхали,
Чтоб на лекциях не спали.
В жизни цель свою найти,
К ней уверенно идти.

***

Легких сессий и семестров,
Интересных лекций вам.
Быть в учебе как маэстро,
Знать, что все вам по зубам!

И учиться на отлично,
Помнить лучшие моменты,
Вдаль смотреть оптимистично.
Счастья в жизни! С Днем студента!

***

Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни все отлично,
Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!

***

В День студента я желаю
Сессии легко сдавать.
Быть в хорошем настроении,
Никогда не унывать.

Эти славные моменты
Жизни сказочной своей
Сохрани в душе на память,
Ведь счастливей нету дней.

***

С днем студента поздравляю,
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
И длиннее были ночи.

Преподы, чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.

Сессию, чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.

Будет все пускай легко,
А проблемы — далеко!

***

День студента — вот так чудо!
Веселится весь народ.

В этот день не страшен людям
Ни экзамен, ни зачет.

Празднуйте, студенты, смело
Этот славный чудо-день.

Ну а завтра — вновь за дело.
Да не подведет вас лень!

К слову, в Украине собираются ввести студенческие удостоверения в электронном виде.

Фото: Dreamstime

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