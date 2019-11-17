Как оригинально поздравить всех девушек с Днем студента 2019 – читайте на Фактах ICTV.

Международный День студента празднуют 17 ноября. Он был основан еще в 1941 году в Лондоне во время международной встречи студентов.

Праздновать 17 ноября начали не случайно. Именно в этот день в 1939 году нацысты расстреляли и арестовали тысячи студентов. А по приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

В Украине День студента был установлен президентским указом в 1999 году.

Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

С тех пор 17 ноября ежегодно студенты получают поздравления. Поздравления с Днем студента для девушки – читайте в материале.

Что студентке пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенной в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив.

***

С Днем студента, дорогая

Поздравляю от души!

И желаю много счастья,

Планов в жизни и любви.

Чтоб предметы на отлично

Ты сдавала без проблем.

И удачи в жизни личной,

И хороших перемен!

***

С Днем студента, дорогая,

Пожелаю я тебе,

Чтобы все запоминала

На учебе без проблем,

Знанья пусть на ум ложатся

Просто, сами по себе,

И пускай тебе удастся

Все, что хочется в судьбе.

***

Ты – подружка у меня,

И красива и умна.

В жизни ты везде прорвешься,

Ведь студенткою зовешься.

Я желаю быть веселой,

Никогда не унывать.

И учебы тебе легкой,

Чтобы дома не скучать.

***

Любимая моя подруга, с радостью поздравляю тебя с Днем студента. Пусть учеба дается легко и непринужденно, поменьше хвостов и двоек. Никогда не унывай и не тревожься по пустякам. Будь, как всегда, оптимистично настроена и помни: ты лучше всех.

***

С Днём студента, подружка. Желаю успевать все: и хорошо учиться, и развлекаться с друзьями, и курсовые писать, и контрольные решать, и с любимой семьей время проводить, и путешествовать, и мечтать, и любить, и успешно реализовывать свои идеи, и наполнять этот мир яркими улыбками. Будь самой крутой студенткой, дорогая моя.

***

Моя дорогая студентка-подружка! Поздравляю с Днем студента. От души желаю креативных идей, творческого вдохновения, высоких целей, доброй удачи, уверенного стремления к мечте, искреннего счастья, настоящей любви и блестящих перспектив на горизонте жизни.

Но в ноябре празднуют не только День студента. Какие еще праздники ждут украинцев в последней месяц осени – смотрите в календаре на ноябрь.