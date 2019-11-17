Празднование Международного дня студента 17 ноября доказывает, что солидарность между студентами во всем мире существует. Предлагаем присоединиться к празднику и поздравить знакомых студентов в этот день.

Международный день студентов отмечается 17 ноября с 1941 года. В этот день в 1939 году фашисты штурмовали Пражский университет из-за демонстраций, на которые вышли студенты, протестующие против убийства студента Яна Оплетала и оккупации Чехословакии.

Тогда более 1 200 студентов отправили в концлагеря, девять студентов казнили в стенах тюрьм. Также фашисты закрыли все университеты и колледжи в стране.

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Сейчас студенты вспоминают те страшные события и радуются тому, что могут свободно получать образование.

Факты ICTV предлагают присоединиться к празднику и дать напутствие всем тем, кто грызет гранит науки.

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Поздравляем, студент! Новые места, где можно побывать, новые вещи, которые можно найти, новые люди, которых можно встретить – все это ждет тебя! С праздником!

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Живи так, будто завтра умрешь, учись так, будто должен жить вечно! С Днем студента!

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Совершенство – это не умение – это позиция. Продолжай стремиться к совершенству, студент! С праздником!

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Ваша решительность, трудолюбие и умение окупятся новой профессией! Удачи, студент! С праздником!

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Все, что ты выучишь сегодня, сможешь реализовать на практике позже. Успехов в прекрасном будущем!

К слову, мы разбирались, почему День студента в Украине празднуют также 25 января.