Ко дню студента в Украине Факты ICTV создали трендовые поздравления в картинках с этим праздником.

Международный день студента отмечается ежегодно 17 ноября, начиная с 1946 года.

В Украине стали отмечать День студента в этот день с 1999 года согласно указу президента № 659/99 от 16 июня 1999 года.

Причиной создания памятной даты послужили репрессии фашистов против студентов в Чехии.

17 ноября 1939 года фашисты арестовали 1200 студентов, отправив их в концлагеря, и расстреляли девятерых лидеров чешского Союза студентов.

Читайте: Календарь праздников на ноябрь 2019

История праздника грустная, однако во всем мире студенты объединяются и веселятся в этот день.

Эта пора в жизни человека очень быстротечна, поэтому не упустите возможность поздравить всех близких, которые являются студентами. Для этого Факты ICTV создали оригинальны поздравления в картинках.



















День студента в Украине – поздравления в картинках / 5 фотографий

Напомним, что украинцы празднуют День студента дважды – 17 ноября и 25 января. Однако если вспомнить историю праздников, становится понятно, что украинское студенчество не имеет никакого отношения ко Дню студента 25 января.