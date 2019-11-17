PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 ноября

Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

Благоприятный день, подходит для большинства созидательных дел. Хорошо сегодня уделить время духовному – походу в храм, изучению духовной литературы, слушанию лекций духовных наставников или участию в благотворительности, пожертвованию.

Благоприятный день для поклонения Божественной Матери. В делах и поступках сегодня можно и нужно использовать воображение, творчество, новаторство.

Читайте: Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

Желательно позаботиться о своем эмоциональном состоянии, не стоит вовлекаться в конфликтные, резкие ситуации, споры и разногласия. Лучше обеспечить себя занятиями, которые наполняют, расслабляют, приносят удовольствие и наполненность.

Хорошее время для того, чтобы уделить внимание своему здоровью. Благоприятное время для начала лечения. Хорошо прописывать планы на ближайшую неделю, проводить время с детьми.

Благоприятно: ношение новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

Неблагоприятно: стрижка волос, брать и давать деньги в долг.

Ранее Факты ICTV также публиковали гороскоп на ноябрь 2019 года для всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка