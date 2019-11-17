Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Благоприятный день, подходит для большинства созидательных дел. Хорошо сегодня уделить время духовному – походу в храм, изучению духовной литературы, слушанию лекций духовных наставников или участию в благотворительности, пожертвованию.

Благоприятный день для поклонения Божественной Матери. В делах и поступках сегодня можно и нужно использовать воображение, творчество, новаторство.

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Желательно позаботиться о своем эмоциональном состоянии, не стоит вовлекаться в конфликтные, резкие ситуации, споры и разногласия. Лучше обеспечить себя занятиями, которые наполняют, расслабляют, приносят удовольствие и наполненность.

Хорошее время для того, чтобы уделить внимание своему здоровью. Благоприятное время для начала лечения. Хорошо прописывать планы на ближайшую неделю, проводить время с детьми.

Благоприятно: ношение новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

Неблагоприятно: стрижка волос, брать и давать деньги в долг.

Ранее Факты ICTV также публиковали гороскоп на ноябрь 2019 года для всех знаков зодиака.