Гороскоп на ноябрь 2019 для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

1Подробный гороскоп на ноябрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Ноябрь – благоприятный период для Овнов во многих сферах жизни. В финансовых делах, в личных и деловых взаимоотношениях наступает плодотворный период. Используйте это время максимально.

В первой половине ноября могут возникнуть препятствия в карьере. К концу месяца общая ситуация стабилизируется. Вам окажет помощь влиятельный представитель противоположного пола, с которым вы в прошлом были партнерами.

Гороскоп для Тельцов

Наступает период любви. Партнерство и брачные отношения требуют вашего внимания.

Полезно бывать на конференциях, на международных мероприятиях, путешествовать по другим странам. В этот период вы можете завязать деловые взаимоотношения или даже встретить свою любовь.

В конце ноября юридические вопросы перетянут на себя ваше внимание – придется решать срочные дела.

Гороскоп для Близнецов

Сейчас самое время пересмотреть приоритеты во всех сферах жизни.

В ноябре ваше повседневное расписание будет переполнено мелкими делами, хлопотами, информацией. Но не волнуйтесь, вскоре вам удастся разгрузиться и начать заниматься глобальными вещами.

Представится возможность проявить способность к организации мероприятий, поскольку ваши слова имеют силу в течение этого месяца.

Гороскоп для Раков

В ноябре будут сложности в воспитании детей, возможно, они откажутся посещать тот или иной развивающий центр или будут наблюдаться проблемы в школе.

В любовных делах произойдут изменения – выяснение отношений, переход на новый уровень, определение их дальнейшего развития. Влюбленность поспособствует раскрытию и развитию ваших творческих талантов. Поездки, разговоры с любимыми людьми будут приносить вам радость. Возможно, возобновление прежних любовных взаимоотношений.

Гороскоп для Львов

В ноябре то и дело будут возникать семейные споры. Будьте осторожны¸ сделайте все возможное, чтобы они не переросли в конфликты. Тогда вы сможете укрепить взаимоотношения с вашими родными.

Сделки, связанные с недвижимостью, вопросы наследства, ремонт или продажа собственности будет отнимать львиную долю вашего внимания. Затягивается ремонт, по разным причинам придется отложить строительство.

Гороскоп для Дев

В течение месяца вас будут занимать вопросы купли–продажи, бумажные дела, работа с документами. Старайтесь выражаться четко и ясно, избегая двусмысленностей.

Наступает неподходящее время для начинаний, лучше завершить дела, возобновить старые взаимоотношения.

Могут быть задержки в дороге, проблемы с получением разрешений, все вопросы, связанные с бумагами, замедляются.

Гороскоп для Весов

Ноябрь – месяц визитов, к вам в гости могут нагрянуть племянники, братья или сестры. Вам будет полезно пообщаться с ними, получить дополнительную информацию.

Месяц подарит вам много приятных знакомств, романтических встреч. Вы легко вступаете в контакт с окружающими людьми, находите слова, чтобы заинтересовать собеседника.

Гороскоп для Скорпиона

В ноябре о себе напомнят ситуации и люди из прошлого. Это будет как приятные, так и не очень встречи.

Хорошее время для того, чтобы проработать список своих приоритетов и исключить то, что мешает чувствовать себя комфортно и уверенно двигаться по жизни.

Во второй половине ноября увеличится ваш денежный доход. Главное – не упускайте детали, внимательно изучайте договора, анализируйте поступающие предложения.

Гороскоп для Стрельцов

Во многих сферах жизни вам представится сразу несколько возможностей, но не стоит хвататься за все. Расставив приоритеты, вы только выиграете. Прислушивайтесь больше к себе, мнение со стороны может завести вас не на ту дорогу.

В конце ноября вас ждут серьезные изменения, нужно будет принимать кардинальные решения. К вам будет повышенное внимание, в личной сфере заложите фундамент для чего-то очень важного.

Гороскоп для Козерогов

В ноябре возможны конфликтные ситуации, вас могут постигнуть неприятности.

Хороший месяц для возобновления взаимоотношений, утерянных контактов. Но нужно понимать, кто друг вам, а кто просто пользуется вами.

В ноябре могут наметиться трудности в финансовой сфере. Скорее всего, вам придется в чем-то себя ограничить.

Гороскоп для Водолеев

На работе, в бизнесе, в отношениях с вышестоящими людьми нужно быть осторожными в высказываниях. В отношениях с другими людьми обстоятельства требуют стремления к согласию, поиску компромисса. Учитывайте это при взаимодействии с окружающими.

В конце месяца можете смело обратиться к руководству, записаться на прием к чиновнику, чтобы ускорить решение ваших вопросов.

Гороскоп для Рыб

Ноябрь – месяц поиска себя. Вы можете встретить наставника, влиятельного человека, который поможет понять свое жизненное предназначение, и это улучшит качество вашей жизни.

Если у вас что-то не получается, то причина кроется в ваших собственных убеждениях. Пришло время избавиться хотя бы от некоторых из них.

Хорошее время для поездок за границу. Это даст вам дополнительные возможности и расширит перспективы для реализации желаний.