Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

23 ноября Солнце переходит из Скорпиона в знак Стрельца, а Меркурий с 22 ноября выходит из фазы ретроградности – для многих эта неделя знаменуется новым витком развития. Кто-то отправляется в путешествие, а кто-то получает решение по бумажным делам и документам. Возрастает интерес к зарубежью, чужой культуре. Одновременно усиливаются положительные черты характера, а философским и религиозным вопросам уделяется больше внимания.

Усиливается тяга к традициям и справедливости, а также к познаниям, люди становятся более общительными, открытыми. Повышается интерес к науке, особенно к медицине как академической, так и нетрадиционной, а также возрастает желание помогать людям. Благоприятное время для обращения к начальству, в государственные инстанции, к высокопоставленным чиновникам.

Гороскоп для Овнов

Напряженность чувствуется во всем. Период волнений в более или менее устоявшихся схемах, по которым идет работа. Происходит внутреннее перераспределение энергии, которая фокусируется в нужном направлении. Сейчас нужна остановка для того, чтобы сориентироваться и предугадать направление возможного влияния на вас со стороны других людей и формирующихся обстоятельств. Происходит мобилизация физических и психических сил, но и вскрываются внутренние резервы. Если необходимо, то вы можете работать сутками.

Гороскоп для Тельцов

Возможно противостояние вашим действиям, которое сильно повлияет на реализацию планов. Мнения и действия окружающих вряд ли обеспечат вам поддержку. Жизненная сила и энтузиазм быстро иссякают, если нерационально расходовать свою энергию – стучаться в те двери, которые закрыты для вас сейчас. Взаимоотношения с мужчинами могут стать сложными, возможно в результате слишком острой конкуренции. Даже если вы принимаете вызов, лучше держаться в тени и строить планы на более благоприятный период.

Гороскоп для Близнецов

Постарайтесь не конфликтовать с начальством и представителями официальных организаций. Общественная деятельность, поиск поддержки и понимания со стороны влиятельных людей не приносит желаемого результата. Вас потянет к сильным, энергичным людям, но поддерживать отношения с ними вы сможете только в том случае, если окажетесь друг другу полезными. Напряженность в семье и в отношениях с любимым человеком станет причиной плохого настроения. Недоразумения и даже мелкие размолвки способны оставить глубокие раны в отношениях. При общении с детьми могут возникать трудности.

Гороскоп для Раков

Возрастает поддержка сотрудников и партнеров. Вы сможете заслужить похвалу от начальства, а также активно воздействовать на мнение окружающих. Смелость, решительность, личная активность и инициативность поможет при решении деловых проблем. Наметьте на этот период официальные визиты, посещение организаций, переговоры и ответственные выступления. Активность в общении, в утверждении собственного мнения и выражении своих интересов может оказать неоднозначное влияние на ваши семейные и любовные отношения. Занятия спортом или активным отдыхом с членами семьи поможет сбросить излишек энергии.

Гороскоп для Львов

Обратите свою самоуверенность на укрепление связей в обществе. Хороший период для дел, требующих творческого подхода и фантазии, занятий искусством, общения с детьми. Может появиться желание покомандовать или потешить самолюбие, но не перестарайтесь. Подходящее время для посещения зрелищных и развлекательных мероприятий. Многое зависит от имиджа, умения подать себя и уверенности в собственных силах. Поэтому старайтесь делать все для укрепления престижа, а это будет вызвать восхищение окружающих.

Гороскоп для Дев

Вы собраны и рациональны. Может усилиться требовательность, педантизм и стремление к порядку. Неделя пройдет под знаком труда, хлопот и обязанностей, а текущие дела потребуют ответственности и аккуратности. Благоприятный период для интеллектуальных занятий. Вряд ли удастся реализовать свои амбиции в работе, пока не стоит ожидать прибавки к зарплате. Скорее всего предстоит заниматься рутинной работой, наводить чистоту и порядок, систематизировать вещи и документы.

Гороскоп для Весов

Время продемонстрировать свои таланты и художественные способности. В этот период усиливается способность трезво оценивать обстоятельства, взвешивать все за и против. Однако при этом может подвести излишняя осторожность, боязнь неверного решения, желание во что бы то ни стало сохранить гармонию. Все это может касаться и отношений: период идеально подходит для их укрепления, нахождения баланса в партнерстве как деловом, так и личном. Однако поставить точку в токсичных отношениях не хватит сил.

Гороскоп для Скорпионов

Появляется потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения. Для окружающих ваш характер проявляется подобно вспышкам молнии. Дух соперничества, стремление к превосходству, повышенное честолюбие может многое испортить. Повышается ваша физическая подвижность, легкость на подъем. При ведении дел следует обратить внимание на склонность к необузданным финансовым амбициям.

Гороскоп для Стрельцов

Неделя подходит для отдыха и развлечений, но и дела решаются легче, чем обычно. Возрастает творческий подъем и оптимизм, что существенно поможет при решении вопросов. Период благоприятен для начала новых дел, осуществления творческих проектов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. В жизни происходят важные перемены, и если удастся их проанализировать, можно сделать хорошую закладку на долгий период времени. Вы получаете удовольствие от романтических встреч и общения с детьми.

Гороскоп для Козерогов

Сила воли и энергия, в сочетании с выдержкой и настойчивостью, способствуют продуктивности этого периода. Вы сможете повысить дисциплину в коллективе и улучшить организацию труда. Этот период поможет вам заложить хороший фундамент дальнейших успехов. Можете рассчитывать на понимание и помощь руководства. Период благоприятен для заключения долгосрочных соглашений, ответственных шагов в предпринимательстве. Успешна работа, требующая применения физической силы и различных инструментов и механизмов.

Гороскоп для Водолеев

Импульсивное поведение, необдуманные поступки и бурное выражение эмоций могут значительно помешать вам в делах. Желание навязать свою волю, утвердить свое мнение и интерес не приводит к желаемому результату. Окружающим сложно понять вас, поэтому старайтесь быть последовательными и ясно формулировать свои мысли. Сейчас не время для финансовых операций. Обстоятельства этого периода призывают вас к благоразумию и спокойствию: будьте осторожны с огнем, колюще-режущими предметами, различными инструментами.

Гороскоп для Рыб

Вас вдохновляет поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете активно воздействовать на мнение окружающих. Успешно протекает ваша светская жизнь. Вы ощутите возрастание смелости, решительности, инициативности, самоуверенности. Однако стоит учитывать, что физическое перенапряжение и бурные эмоциональные проявления ведут к истощению. Участие в спортивных мероприятиях и активный отдых в этот период значительно укрепят ваше здоровье.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на ноябрь 2019 для представителей всех знаков зодиака.