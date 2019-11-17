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Факты / Lifestyle

Прикольные поздравления с Днем студента

День студента – праздник лени, веселья, пьянства и студентской жизни в целом. Поэтому Факты ICTV предлагают 17 ноября поздравить своих однокурсников прикольным стихотворением или СМС.

Студенти

В этот день не обязательно поздравлять своих знакомых студентов серьезно. Лучше всего привнести немного юмора в праздник.

Факты ICTV собрали самые прикольные поздравления с украинским Днем студента, который отмечают 17 ноября с 1999 года.

Читайте: Когда День студента 2019 в Украине

Эх, ловись, моя халява –
Ты, студенческая слава,
Тяжела студента жизнь,
Поступил, так уж держись!
Поступил, так напрягайся,
С первой пары не сдавайся.
Преподов не разозли —
Сессию не завали!
Да к тому же будь толковым,
Шустрым, умным, чуть пантовым,
Вузом на года ты связан,
Но везде успеть обязан!
Так пускай твоя учеба
Уж не скажется особо
На фронтах-успехах личных,
Они тоже не вторичны!
В общем, я, студент бывалый,
Пожелаю доброй славы.
В нашем вузе на года
Знаниям скажите Да!

***

Студентки и студенты,
Ваш день настал!
На счастье претенденты,
Вы выше всех похвал!
Желаю легких сессий
И ясного ума,
Жить крайне интересно
И радостно весьма.
Пусть молодость не гаснет
И силы не уйдут,
Ведь мир всегда прекрасен,
А счастье рядом, тут!

***
Пусть хвостов поменьше будет,
Легкой сессии всегда!
И студент пусть не забудет
Это время никогда!

***

Забросьте конспекты и книжки закройте,
Сегодня грешно над наукой корпеть,
Скорей наряжайтесь, танцуйте и пойте,
В студенческий день много надо успеть!
Во всех дискотеках вам скидки сегодня,
И клубы ночные сегодня вас ждут!
Гуляй молодежь, только помни, что завтра,
С утра снова надо идти в институт!

***

Преподаватель пусть забудет,
Что это значит – строгим быть.
Пускай студент стараться будет
Порой хоть что-нибудь учить!

***
Гуляй с утра и до утра,
Потом пролезешь в доктора,
Потом заслужишь монумент!
Гуляй, студент, лови момент!

***

Ты студент. Мы громко скажем:
Это точно о тебе.
Пусть тебе удача даже
Улыбается во сне.

Как еще поздравить с Днем студента – читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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