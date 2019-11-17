День студента – праздник лени, веселья, пьянства и студентской жизни в целом. Поэтому Факты ICTV предлагают 17 ноября поздравить своих однокурсников прикольным стихотворением или СМС.

В этот день не обязательно поздравлять своих знакомых студентов серьезно. Лучше всего привнести немного юмора в праздник.

Факты ICTV собрали самые прикольные поздравления с украинским Днем студента, который отмечают 17 ноября с 1999 года.

Читайте: Когда День студента 2019 в Украине

Эх, ловись, моя халява –

Ты, студенческая слава,

Тяжела студента жизнь,

Поступил, так уж держись!

Поступил, так напрягайся,

С первой пары не сдавайся.

Преподов не разозли —

Сессию не завали!

Да к тому же будь толковым,

Шустрым, умным, чуть пантовым,

Вузом на года ты связан,

Но везде успеть обязан!

Так пускай твоя учеба

Уж не скажется особо

На фронтах-успехах личных,

Они тоже не вторичны!

В общем, я, студент бывалый,

Пожелаю доброй славы.

В нашем вузе на года

Знаниям скажите Да!

***

Студентки и студенты,

Ваш день настал!

На счастье претенденты,

Вы выше всех похвал!

Желаю легких сессий

И ясного ума,

Жить крайне интересно

И радостно весьма.

Пусть молодость не гаснет

И силы не уйдут,

Ведь мир всегда прекрасен,

А счастье рядом, тут!

***

Пусть хвостов поменьше будет,

Легкой сессии всегда!

И студент пусть не забудет

Это время никогда!

***

Забросьте конспекты и книжки закройте,

Сегодня грешно над наукой корпеть,

Скорей наряжайтесь, танцуйте и пойте,

В студенческий день много надо успеть!

Во всех дискотеках вам скидки сегодня,

И клубы ночные сегодня вас ждут!

Гуляй молодежь, только помни, что завтра,

С утра снова надо идти в институт!

***

Преподаватель пусть забудет,

Что это значит – строгим быть.

Пускай студент стараться будет

Порой хоть что-нибудь учить!

***

Гуляй с утра и до утра,

Потом пролезешь в доктора,

Потом заслужишь монумент!

Гуляй, студент, лови момент!

***

Ты студент. Мы громко скажем:

Это точно о тебе.

Пусть тебе удача даже

Улыбается во сне.

Как еще поздравить с Днем студента – читайте в материале Фактов ICTV.