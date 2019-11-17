17 ноября отмечается День международной солидарности студентов. Лучшие поздравления с Днем студента – читайте в материале Фактов ICTV.
Поздравления с Днем студента пригодятся многим родителям чьи дети получают знания в высших учебных заведениях.
История Дня студента, который отмечается ежегодно с 1941 года, достаточно трагичная.
16 ноября 1939 года в Чехии пражские студенты вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословакии. Нацистские войска разогнали активистов. Во время этого был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Его похороны переросли в акцию протеста, на которой были арестованы десятки демонстрантов.
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Утром 17 ноября немцы окружили студенческие общежития и арестовали более тысячи студентов. Всех их отправили в концлагерь, а девятерых – казнили.
В 1941 году в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма, во время которой было предложено отмечать ежегодно День студента в честь погибших.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем студента.
Быть студентом — это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На отлично все сдавать.
Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!
***
Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно — день такой.
Пусть будет в жизни все отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!
***
Быть студентом – дело непростое,
Быть студентом – дело молодое,
Все еще, по сути, впереди,
И неясно, что там на пути.
Я желаю, чтоб там был успех,
Чтобы не кончался дружный смех.
Чтобы был достаток у тебя,
Чтоб сияли радостью глаза.
Чтобы было много перспектив,
Чтоб в идеях был задор и креатив.
И чтоб исполнялась бы всегда
Каждая заветная мечта.
***
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски – как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях – креатив.
К слову, ранее Факты ICTV собрали самые прикольные поздравления с Днем студента.