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Поздравления с Днем студента 2019

17 ноября отмечается День международной солидарности студентов. Лучшие поздравления с Днем студента – читайте в материале Фактов ICTV.

Поздравления с Днем студента 2019

Поздравления с Днем студента пригодятся многим родителям чьи дети получают знания в высших учебных заведениях.

История Дня студента, который отмечается ежегодно с 1941 года, достаточно трагичная.

16 ноября 1939 года в Чехии пражские студенты вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословакии. Нацистские войска разогнали активистов. Во время этого был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Его похороны переросли в акцию протеста, на которой были арестованы десятки демонстрантов.

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Утром 17 ноября немцы окружили студенческие общежития и арестовали более тысячи студентов. Всех их отправили в концлагерь, а девятерых – казнили.

В 1941 году в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма, во время которой было предложено отмечать ежегодно День студента в честь погибших.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем студента.

Быть студентом — это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На отлично все сдавать.

Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.

Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!

***

Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни все отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!

***

Быть студентом – дело непростое,
Быть студентом – дело молодое,
Все еще, по сути, впереди,
И неясно, что там на пути.

Я желаю, чтоб там был успех,
Чтобы не кончался дружный смех.
Чтобы был достаток у тебя,
Чтоб сияли радостью глаза.

Чтобы было много перспектив,
Чтоб в идеях был задор и креатив.
И чтоб исполнялась бы всегда
Каждая заветная мечта.

***

Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,
У доски – как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях – креатив.

К слову, ранее Факты ICTV собрали самые прикольные поздравления с Днем студента.

Фото: Dreamstime

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