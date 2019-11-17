17 ноября отмечается День международной солидарности студентов. Лучшие поздравления с Днем студента – читайте в материале Фактов ICTV.

Поздравления с Днем студента пригодятся многим родителям чьи дети получают знания в высших учебных заведениях.

История Дня студента, который отмечается ежегодно с 1941 года, достаточно трагичная.

16 ноября 1939 года в Чехии пражские студенты вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословакии. Нацистские войска разогнали активистов. Во время этого был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Его похороны переросли в акцию протеста, на которой были арестованы десятки демонстрантов.

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Утром 17 ноября немцы окружили студенческие общежития и арестовали более тысячи студентов. Всех их отправили в концлагерь, а девятерых – казнили.

В 1941 году в Лондоне прошла Международная встреча студентов, боровшихся против нацизма, во время которой было предложено отмечать ежегодно День студента в честь погибших.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем студента.

Быть студентом — это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На отлично все сдавать.

Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Сессия не омрачала,

Только радость доставляла.

Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

***

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни все отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

***

Быть студентом – дело непростое,

Быть студентом – дело молодое,

Все еще, по сути, впереди,

И неясно, что там на пути.

Я желаю, чтоб там был успех,

Чтобы не кончался дружный смех.

Чтобы был достаток у тебя,

Чтоб сияли радостью глаза.

Чтобы было много перспектив,

Чтоб в идеях был задор и креатив.

И чтоб исполнялась бы всегда

Каждая заветная мечта.

***

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски – как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях – креатив.

К слову, ранее Факты ICTV собрали самые прикольные поздравления с Днем студента.