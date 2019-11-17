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Ручная кладь SkyUp: что можно и запрещено брать на борт

Что можно и запрещено брать с собой в ручной клади SkyUp, а также цены – в материале Фактов ICTV.

Ручная кладь SkyUp: что можно и запрещено брать на борт

Что взять с собой в салон самолета, а что категорически запрещено – правила SkyUp для ручной клади в 2019 году.

На рейс можно взять ручную кладь стандартного размера, 55х40х20 см, и небольшую дамскую сумочку или сумку для ноутбука, верхнюю одежду, пакеты с duty-free. Вес всех дополнительных предметов не должен превышать 7 кг.

Если билет включает перевозку багажа, то пассажир может взять с собой один чемодан весом до 23 кг и габаритами до 158 см. Дополнительный багаж будет стоить €25 за чемодан до 23 кг и  €40 — за чемодан весом 23-32 кг.

Дополнительно можно взять:

  • папку для бумаги;
  • пальто или плащ, жакет;
  • зонтик или палку;
  • книгу или журнал;
  • питание для ребенка в дорогу;
  • детскую дорожную люльку или коляску.

Начиная с тарифа Standard бесплатно можно перевозить до 23 кг клади на одного пассажира.

Читайте: SkyUp открыла новые рейсы в Испанию из трех городов – график и цены

Категорически запрещено брать колюще-режущие предметы, например, маникюрные наборы (особенно ножницы) и любые жидкие продукты объемом более 100 мл: шампунь, крем, гель, лосьон для загара и т.д.

К слову, ранее SkyUp открыла рейс в Париж. 12 июня стартует рейс Киев – Ницца.

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