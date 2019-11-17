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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 17 ноября 2019

17 ноября отмечается Международный день студента. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 17 ноября 2019

17 ноября свои именины празднуют Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор.

В этот день отмечается память двух священномучеников – Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Эрме. На Руси верили, что нужно не выходить сегодня из дома, даже во двор, чтобы не столкнуться с нечистью и не попасть в неприятности.

Злые духи в этот день пытаются попасть в дом и украсть раскаленные угли из печи. Поэтому ни огонь, ничего другого сегодня соседям не давали, чтобы дом не покинуло счастья.

Также 17 ноября студенты отмечают свой профессиональный праздник.

Читайте: Лунный календарь на ноябрь 2019 – благоприятные дни и запреты

Приметы 17 ноября

  • Мышей больше, чем обычно – примета, что будет холодная зима.
  • В Новолуние снег выпал – скоро он растает.
  • Если в Новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.
  • Белые круги вокруг солнца – по приметам, жди снежной бури.

Что нельзя делать 17 ноября

  • Нельзя ничего выносить из дома – счастье потеряешь.
  • Нельзя давать деньги в долг даже самым близким друзьям и родственникам.
  • Нужно нарисовать кресты над дверью и окнами с помощью мела – так нечистая сила в дом не проникнет.
  • Для защиты от злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины.
  • Чтобы защититься от духов, можно использовать змеиный полушубок (шкурку змеи, которая сбрасывается в процессе линьки), подкову.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь праздников на ноябрь 2019 года в Украине. В этом месяце в украинцев нет дополнительных выходных, но есть более десятка памятных дат.

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