17 ноября отмечается Международный день студента. Какие еще праздники в этот день и кто празднует именины – читайте в материале Фактов ICTV.

17 ноября свои именины празднуют Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор.

В этот день отмечается память двух священномучеников – Никандра, епископа Мирского, и пресвитера Эрме. На Руси верили, что нужно не выходить сегодня из дома, даже во двор, чтобы не столкнуться с нечистью и не попасть в неприятности.

Злые духи в этот день пытаются попасть в дом и украсть раскаленные угли из печи. Поэтому ни огонь, ничего другого сегодня соседям не давали, чтобы дом не покинуло счастья.

Также 17 ноября студенты отмечают свой профессиональный праздник.

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Приметы 17 ноября

Мышей больше, чем обычно – примета, что будет холодная зима.

В Новолуние снег выпал – скоро он растает.

Если в Новолуние установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца.

Белые круги вокруг солнца – по приметам, жди снежной бури.

Что нельзя делать 17 ноября

Нельзя ничего выносить из дома – счастье потеряешь.

Нельзя давать деньги в долг даже самым близким друзьям и родственникам.

Нужно нарисовать кресты над дверью и окнами с помощью мела – так нечистая сила в дом не проникнет.

Для защиты от злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины.

Чтобы защититься от духов, можно использовать змеиный полушубок (шкурку змеи, которая сбрасывается в процессе линьки), подкову.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь праздников на ноябрь 2019 года в Украине. В этом месяце в украинцев нет дополнительных выходных, но есть более десятка памятных дат.