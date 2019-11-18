В Украине впервые отмечают День сержанта ВСУ. По этому случаю Факты ICTV создали лучшие поздравления с праздником в картинках.

День сержанта ВСУ установлен 19 апреля 2019 года указом президента Украины №153/2019.

Праздник основали, чтобы почтить преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

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– Сегодня вы – безоговорочные лидеры для солдат, пример для подчиненных, опора для командиров. Вы непосредственно управляете подразделениями первичного звена и подчиненным личным составом, учите солдат и отвечаете за их жизни, морально-психологическое состояние и готовность к выполнению задач по назначению, – отметил президент Украины Владимир Зеленский, приветствуя военных с Днем сержанта.

Не оставляйте без внимания свои близких и знакомых, которые имеют это звание, ведь благодаря им у нас мирное небо над головой. Чтобы вы смогли поздравить их с Днем сержанта, Факты ICTV создали оригинальные открытки.











День сержанта ВСУ – поздравления в картинках / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в следующем году Министерство обороны планирует представить дорожную карту отмены срочной службы в армии.