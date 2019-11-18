Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

День благоприятен для творческих дел, встреч, общения с друзьями, покупок, путешествий.

Можно навести порядок в семейном бюджете, решить финансовые вопросы.

Благоприятное время для садоводства и пересадки растений. Также можно решать вопросы, связанные с недвижимостью, строительством, землей.

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Сегодня стоит уделить внимание своим родным и близким, особенно маме, бабушке.

Стоит обратить внимание на то, что день не способствует выстраиванию отношений с любимыми, поэтому романтическое свидание на сегодня лучше не назначать и не планировать.

После 20.00 лучше вообще запланировать любые успокаивающие дела.

Ранее Факты ICTV также публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019.