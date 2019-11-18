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Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 ноября

Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 ноября

День благоприятен для творческих дел, встреч, общения с друзьями, покупок, путешествий.

Можно навести порядок в семейном бюджете, решить финансовые вопросы.

Благоприятное время для садоводства и пересадки растений. Также можно решать вопросы, связанные с недвижимостью, строительством, землей.

Читайте: Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

Сегодня стоит уделить внимание своим родным и близким, особенно маме, бабушке.

Стоит обратить внимание на то, что день не способствует выстраиванию отношений с любимыми, поэтому романтическое свидание на сегодня лучше не назначать и не планировать.

После 20.00 лучше вообще запланировать любые успокаивающие дела.

Ранее Факты ICTV также публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019.

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