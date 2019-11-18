19 ноября празднуют Международный мужской день. Факты ICTV подготовили идеи подарков для представителей сильного пола.

Международный мужской день отмечают ежегодно 19 ноября. Факты ICTV подготовили список подарков, которые точно удивят и порадуют ваших героев.

Игра

Мужчины призваны побеждать. Подарите своему любимому настольную игру и он всегда будет на коне. Это может быть как игра с взрослыми приколами для компании, так и компьютерная стрелялка.

Съедобный букет

В последнее время популярными стали съедобные композиции в виде букета.

В основном для мужчин делают букеты из мясных продуктов и алкоголя. Такой оригинальный подарок порадует не только взор, но и угодит его вкусовым предпочтениям. Как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

Рубашка

То, что мужчины не шопоголики еще тот миф. На самом деле представители сильного пола тоже не прочь пополнить свой гардероб стильным костюмом или новой бабочкой. Мы предлагаем беспроигрышный вариант – рубашку. При чем это может быть, как классический вариант, так и рубашка с принтом.

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Книга

Подарить прекрасное времяпровождение можно с помощью удивительной и захватывающей книги. Лучше при выборе отталкиваться от любимого жанра мужчины, но пусть это будет что-то увлекательное, к примеру, фентези или приключенческая литература.

Развлечение

Лучший подарок – это эмоции. Преподнесите своему мужчине билет на выступление любимой группы или поход на выставку байков. Все, конечно, индивидуально и зависит от его предпочтений.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь праздников на ноябрь 2019.