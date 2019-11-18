День сержанта Вооруженных сил Украины ежегодно отмечается 18 ноября. СМС-поздравления с праздником подготовили Факты ICTV.

День сержанта ВСУ в Украине был официально установлен 19 апреля 2019 года. В этот день чествуют преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил всех сержантов и старшин. Он отметил, что сегодня они являются безоговорочными лидерами для солдат, образцом для подчиненных, опорой для командиров.

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Коротко поздравить военных с Днем сержанта ВСУ можно с помощью СМС-поздравления.

Ранний подъем и поздний отбой,

Голову выше держи, рядовой.

Тебя с Днем сержанта мы поздравляем,

Воином гордо тебя называем.

***

Я желаю, чтоб была

Рота образцовой,

Все приказы исполнялись,

Чтобы с полуслова.

***

Я спешу тебя поздравить

С твоим днем, сержант,

Развивается на службе

Пусть твой воинский талант.

***

С Днем сержанта поздравляю и желаю:

Чтоб удача рядом шла

И не отставала,

Дослужился, чтоб легко

Ты до генерала.

***

Желаю, чтоб на службе

Высот ты добивался,

С любовью настоящей

В жизни повстречался.

Небосвод твой будет

Ярких звезд пусть полон,

Укажи им путь

На свои погоны.

Какие еще праздники украинцы отмечают в ноябре можно посмотреть в календаре праздников.