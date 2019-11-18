День сержанта Вооруженных сил Украины ежегодно отмечается 18 ноября. СМС-поздравления с праздником подготовили Факты ICTV.
День сержанта ВСУ в Украине был официально установлен 19 апреля 2019 года. В этот день чествуют преданность, ответственность и профессионализм сержантов и старшин Вооруженных Сил Украины, их мужество и героизм в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил всех сержантов и старшин. Он отметил, что сегодня они являются безоговорочными лидерами для солдат, образцом для подчиненных, опорой для командиров.
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Коротко поздравить военных с Днем сержанта ВСУ можно с помощью СМС-поздравления.
Ранний подъем и поздний отбой,
Голову выше держи, рядовой.
Тебя с Днем сержанта мы поздравляем,
Воином гордо тебя называем.
***
Я желаю, чтоб была
Рота образцовой,
Все приказы исполнялись,
Чтобы с полуслова.
***
Я спешу тебя поздравить
С твоим днем, сержант,
Развивается на службе
Пусть твой воинский талант.
***
С Днем сержанта поздравляю и желаю:
Чтоб удача рядом шла
И не отставала,
Дослужился, чтоб легко
Ты до генерала.
***
Желаю, чтоб на службе
Высот ты добивался,
С любовью настоящей
В жизни повстречался.
Небосвод твой будет
Ярких звезд пусть полон,
Укажи им путь
На свои погоны.
Какие еще праздники украинцы отмечают в ноябре можно посмотреть в календаре праздников.