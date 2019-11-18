Символом 2020 года, по восточному календарю, будет Белая Металлическая Крыса. Больше о символе нового года читайте в материале Фактов ICTV.

Крыса – первый знак в восточном календаре. Считается, что ее появление было не очень честным – она забралась на спину Быка и тем самым потеснила все остальные знаки в очереди.

Стихия 2020 года – металл, а цвет соответствия – белый. Поэтому 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы.

Металл отличается такими качествами, как упорство, борьба, стойкость, решительность. Такой Крысе присущи борьба за справедливость, твердый характер.

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Многих пугает високосный год, от него ждут бед, катастроф и потери равновесия в жизни. На самом деле это не так. 2020 год – подходящее время для заключения брака и пополнения в семье.

Белый цвет символизирует чистоту, искренность и благие намерения. Символ года будет помогать тем, кто добивается своего честными путями, бережет окружающий мир и с уважением относится к людям. Тех же, кто попытается достичь целей нечестным путем, постигнут неудачи и разочарования.

Ранее мы писали, куда можно поехать, чтобы отпраздновать Новый год 2020.