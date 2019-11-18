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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 18 ноября 2019

18 ноября в Европе отмечают День защиты детей от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации. Какие еще есть праздники в этот день – читайте в материале Фактов ICTV.

Какой праздник сегодня, 18 ноября 2019

18 ноября свои именины празднуют Гавриил, Григорий, Тимофей и Тихон.

По народному календарю, в этот день чтят память святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Он рано остался сиротой и был усыновлен одной благочестивой вдовой, которая жила в Новгороде.

Святой Иона прославился чудесами, которые совершал с Божьей помощью.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Традиционно 18 ноября незамужние девушки просят Господа о хорошем муже.

Приметы на 18 ноября:

  • Если утром вокруг дома разбрасать мелкие монеты, то женихи совсем скоро появятся возле порога.
  • Если на ветвях ивы появился иней, то зима будет холодной и затяжной.
  • Если инея утром много, то скоро потеплеет.
  • Если небо ясное, а ветер северный, скоро похолодает.

Что нельзя делать 18 ноября:

  • В этот день лучше воздержаться от принятия важных решений.
  • Не рекомендуется 18 ноября подписывать любые документы. Верили, что нечистый может подпись украсть.
  • Если сделали крупную покупку в этот день, то она не прослужит долго.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь праздников на ноябрь 2019.

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