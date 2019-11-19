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200 лет музею Прадо: Google выпустил дудл

Google выпустил дудл по случаю 200-летия со дня основания музея Прадо

200 лет музею Прадо

Сегодня, 19 ноября, исполняется 200 лет дня основания музея Прадо в Мадриде.

По этому случаю Google выпустил новый дудл, на котором изображена стена музея с картинами. К слову, в Прадо с 1819 года хранятся картины Эль Греко, Франсиско Гоя, Диего Веласкеса, Иеронима Босха и других художников.

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Автором дудла стал художник Нейт Свайнгарт. Он отметил, что хотел создать рисунок, который бы одновременно показал величие музея и развлекал всех, кто на него смотрит.

История музея Прадо

Музей Прадо был построен в 1785 году архитектором Хуаном де Вильянуэва в Мадриде (Испания). В 1819 году король Фердинанд VII и королева Мария Исабель де Браганца переоборудовали здание из центра естественных наук в общественную галерею.

Сначала он назывался Королевский музей, а позже его переименовали в Национальный музей Прадо. В нем хранится более 8 тыс. живописных полотен, но увидеть можно лишь 2 тыс. из-за ограниченной площади музея.

Музей Прадо считается одним из самых посещаемых во всем мире. Ежегодно здесь бывает более 2 млн туристов.

По общей стоимости всех произведений искусства музей Прадо превосходит даже парижский Лувр.

Напомним, 9 ноября Google выпустил дудл по случаю 30-летия падения Берлинской стены. Компания пригласила для создания дудла художника и аниматора Макса Гутера.

Фото: Dreamstime

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