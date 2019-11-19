Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Благоприятное время для занятий, связанных с землей, а также решения вопросов, связанных со строительством, ремонтом. Хорошо заканчивать дела, особенно если они связаны с реконструкцией и т.п. Наведение порядка, уюта в своем пространстве может добавить энергии и удовлетворения.

В целом день неоднозначных энергий, если есть необходимость решить вопросы с недругами, то сегодня можно воспользоваться случаем и четко отстаивать свои позиции. Нежелательна сегодня пассивность, энергия будет искать выход и может возникать эмоциональный всплеск, поэтому любые физические нагрузки весьма благоприятны и приветствуются.

После окончания рабочего дня, примерно после 18.00, желательно иметь в виду, что эмоционально может быть сложное время, может возникать тяга к конфликтным резким ситуациям или любое нечаянно брошенное слово может задеть весьма больно или обидно.

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В вечернее время желательно исключить активные социальные контакты, принятие важных решений и общение, связанное с выяснением отношений. Поэтому вечернее время благоприятно посвятить уединению, приятному чаепитию – любой деятельности, которая успокаивает и умиротворяет.

Неблагоприятно: ношение новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг, подстригание ногтей.

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