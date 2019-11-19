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Факты / Lifestyle

Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября

Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября

Благоприятное время для занятий, связанных с землей, а также решения вопросов, связанных со строительством, ремонтом. Хорошо заканчивать дела, особенно если они связаны с реконструкцией и т.п. Наведение порядка, уюта в своем пространстве может добавить энергии и удовлетворения.

В целом день неоднозначных энергий, если есть необходимость решить вопросы с недругами, то сегодня можно воспользоваться случаем и четко отстаивать свои позиции. Нежелательна сегодня пассивность, энергия будет искать выход и может возникать эмоциональный всплеск, поэтому любые физические нагрузки весьма благоприятны и приветствуются.

После окончания рабочего дня, примерно после 18.00, желательно иметь в виду, что эмоционально может быть сложное время, может возникать тяга к конфликтным резким ситуациям или любое нечаянно брошенное слово может задеть весьма больно или обидно.

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В вечернее время желательно исключить активные социальные контакты, принятие важных решений и общение, связанное с выяснением отношений. Поэтому вечернее время благоприятно посвятить уединению, приятному чаепитию – любой деятельности, которая успокаивает и умиротворяет.

Неблагоприятно: ношение новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг, подстригание ногтей.

Ранее Факты ICTV также публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019.

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