Куда поехать на море в декабре, чтобы улучшить себе настроение и устроить лето среди зимы – читайте в материале.

Для многих декабрь – это начало долгой затяжной зимы. Но хотя бы ненадолго забыть о морозах и холоде поможет короткий отпуск, который можно провести на берегу моря или океана.

Кроме того, в декабре пляжный отдых будет комфортным во многих популярных и экзотических странах. Где море в декабре теплее – рассказывают Факты ICTV.

Цены туров указаны за декабрь 2019 на семь дней для одного человека.

Таиланд

Это идеальное направление для пляжного отдыха в декабре 2019. Температура воздуха здесь в этот период составляет +32°С , вода в море +23°С.

Кроме пляжного отдыха, вас приятно удивят белый песок, коралловые рифы, экзотические растения и животные, большое количество буддистских храмов, интересная фауна и доброжелательные люди.

Стоимость тура в Таиланд в декабре, включая авиаперелет и трансфер от аэропорта, составляет от 30 тыс. грн.

Кстати, с апреля между Украиной и Таиландом действует безвизовый режим. Поэтому беспокоиться об оформлении лишних документов не придется.

Шри-Ланка

На острове очень комфортные погодные условия. Поэтому туроператоры предлагают огромное количество интересных предложений в декабре.

Если вам больше нравится активный отдых, то лучше выбирайте комбинированные туры. Тогда вы сможете охватить все достопримечательности Шри-Ланки и завершить отдых релаксом на пляже.

Цена тура стартует от 17 500 грн. Он обычно включает авиаперелет, трансефр и страховку.

Кстати, с августа правительство Шри-Ланки отменило оплату за визу для украинцев. Теперь получение визы по прибытии в аэропорт на срок до 30 дней является бесплатным.

Доминиканская Республика

В столице Доминиканской Республики Санто-Доминго в декабре температура составляет +31°С днем, а вода в море +28°С. Дожди здесь бывают редко и почти не влияют на пляжный отдых.

Для любителей активного пляжного отдыха эта страна подойдет идеально. Здесь можно заняться серфингом, дайвингом, каякингом. Также стоит поехать на экскурсию в национальный парк острова Саона и посетить достопримечательности столицы и провинции Ла-Вега.

Стоимость тура стартует от 45 тыс. грн. Он предусматривает авиаперелет, страховку, трансфер и завтраки в отеле. Виза для въезда в Доминиканскую Республику не нужна.

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Гоа (Индия)

В декабре на Гоа тепло и сухо. Средняя температура днем ​​составляет 31-33,5°С. Большие красивые пляжи, теплое море, пальмы – все это сделает ваш отдых идеальным.

Но перед поездкой нужно определиться, на какую часть штата вы хотите поехать.

Южный Гоа больше подойдет для туристов, которые любят отдыхать красиво и спокойно. Дорогие отели, чистые и ухоженные пляжи, спокойная атмосфера, мало туристов и множество мест для уединенного отдыха. Цена – от 32 тыс. грн.

Северный Гоа более колоритное место. Здесь вы увидите смешанные культуры, встретите молодежь из разных стран и посетите множество вечеринок. Цена – от 31 тыс. рн.

Стоимость электронной визы для украинцев в ​​Индию составляет $25 (600 грн).

Куба

Знаменитый остров свободы особенно радует прекрасной погодой без дождей и комфортной температурой воздуха до +26-28° С и воды 25°С.

Кроме обычных памятников архитектуры, в декабре здесь происходит много фестивалей. В частности, Международный фестиваль нового латиноамериканского кино, джазовый фестиваль, а 31 декабря проходят карнавальные шествия.

Стоимость тура на Кубу в декабре составляет от 35 тыс. грн. Он предусматривает авиаперелет, страховку, трансфер и питание.

На визу придется потратить еще $30 (700 грн).

Если вы до сих пор не определились, где встречать Новый год 2020, то Факты ICTV собрали несколько интересных и бюджетных вариантов в Европе.