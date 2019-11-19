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Факты / Lifestyle

Малая, семки будешь? Какой ты пикапер – ТЕСТ

19 ноября отмечается Международный мужской день. В этот праздник Факты ICTV решили проверить умеют ли парни знакомиться с девушками и как хорошо они это делают.

Закохані

Международный мужской день отмечают ежегодно с 1999 года. Целями создания мужского дня являются привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин и к проблеме неравенства полов.

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Многие мужчины считают себя профессиональными ловеласами и уверены, что во время знакомства с девушкой могут произвести хорошее впечатление.

Факты ICTV решили проверить, умеете ли вы знакомиться с девушками. Поехали!

 

Ранее Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках по случаю Международного дня мужчин. Не оставляйте без внимания мужчин, которые вас окружают и поздравьте их с праздником.

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