Крупнейшие украинские медиагруппы заявили о планах с 20 января 2020 года закодировать свои программы на спутнике, и их бесплатный просмотр станет невозможным.
Это кодирование не повлияет на телезрителей цифровой сети Т2. У них и в дальнейшем будет возможность бесплатно смотреть 32 канала, как это и предусмотрено лицензионными условиями компании, утвержденными Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
В 2020 году в сети Т2, в дополнение к 32 бесплатным каналам, запланирован пакет из 24 платных познавательных каналов. Телезрители будут самостоятельно решать, надо ли им пользоваться дополнительной опцией.
Напомним, ранее мы писали о том, как смотреть украинские каналы в 2020 году.
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