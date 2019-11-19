По случаю Международного дня мужчин Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках.
Международный мужской день отмечается ежегодно 19 ноября.
Инициатором мужского праздника стал доктор Джероме Тилуксингх. Он хотел, чтобы этот день подчеркивал позитивную роль мужчин в семье и обществе. Дата выбрана не случайно – это день рождения отца доктора Тилуксингха, который всегда был достойным примером для подражания.
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Впервые Международный мужской день отметили в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. И вскоре при поддержке ООН и ЮНЕСКО праздник распространился во многих странах.
В 2019 году его празднуют в 60 странах мира, включая Украину.
Не оставьте без внимания мужчин, которые вас окружают и поздравьте их с праздником. Для этого Факты ICTV создали оригинальные поздравления с Международным мужским днем в картинках.
Ранее Факты ICTV подготовили идеи подарков на Международный мужской день для представителей сильного пола.